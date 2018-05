Bolsas de NY apresentam ganhos após inflação vir abaixo do esperado nos EUA

Os mercados acionários americanos encerraram o pregão desta quinta-feira, 10, em alta, apoiados pela perspectiva de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) deve continuar elevando as taxas de juros de forma gradual nos Estados Unidos. Além disso, o noticiário corporativo também ajudou, com os setores de telecomunicações e de tecnologia à frente do movimento.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,80%, aos 24.739,53 pontos; o S&P 500 avançou 0,94%, aos 2.723,07 pontos; e o Nasdaq subiu 0,89%, aos 7.404,97 pontos. Tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq encerraram o dia no maior nível desde 16 de março.

O temor dos investidores de que a inflação nos EUA subirá muito mais forte do que o esperado foi amenizado nesta quinta-feira. De acordo com o Departamento do Trabalho americano, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do país subiu 0,2% na passagem de março para abril, enquanto analistas esperavam avanço de 0,3%. Já o núcleo do índice, que desconsidera itens voláteis, como alimentos e energia, subiu 0,1%, enquanto a expectativa era de ganho de 0,2%. Nesse sentido, as expectativas de que o Fed teria de tomar medidas agressivas para evitar o superaquecimento da economia foram amenizadas.

A volatilidade que abalou os mercados acionários neste ano e fez com que os principais indicadores acionários dos EUA caíssem mais de 10% em relação ao pico do ano se desvaneceu gradualmente, dando a alguns gestores a esperança de que as ações estejam ganhando novo impulso ascendente. O índice de volatilidade VIX, considerado o "medidor de medo" de Wall Street, caiu por seis sessões consecutivas, se estabelecendo próximo aos níveis mais baixos do ano. Nesta quinta-feira, o VIX fechou em queda de 1,94%, para 13,16 pontos.

"A inflação, atualmente, é uma das medidas mais importantes a serem observadas. Isso determinará como os mercados financeiros continuarão avançando", disse o diretor de investimentos da Robeco's Investment Solutions, Lukas Daalder.

Ações de tecnologia, que vinham sofrendo desde o escândalo de uso inadequado de dados de usuários do Facebook, voltaram a apresentar fortes ganhos. "Estamos nos acomodando um pouco à medida que a liderança no mercado melhorou", disse o presidente da JMP Securities, Mark Lehmann. Somente neste mês, a Apple viu suas ações subirem cerca de 15%, enquanto o seu valor de mercado se torna cada vez mais próximo de US$ 1 trilhão. Hoje, o papel da giant tech fechou em alta de 1,43%, após o Wall Street Journal dizer que a Apple e o Goldman Sachs devem lançar um novo cartão de crédito. Fonte: Dow Jones Newswires