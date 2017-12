Bolsas de Nova York fecham em alta; Dow Jones tem 71º recorde no ano

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 28, com o Dow Jones renovando mais um recorde de fechamento, o 71º do ano, enquanto os investidores vão se preparando para o último dia de pregão do ano.

O rali que levou S&P 500, Dow Jones e Nasdaq a acumularem alta de mais de 20% no ano entrou num hiato nas últimas sessões, em meio a um ritmo morno de negócios perto dos feriados de Natal e Ano Novo.

Para analistas e investidores, essa pausa não afetou as projeções para as bolsas em 2018, uma vez que muitos usaram a reforma tributária dos Estados Unidos para elevar as expectativas. De acordo com a FactSet, os rendimentos das empresas listadas no S&P 500 devem subir 12% no ano que vem.

"Há uma quantidade enorme de otimismo para 2018", disse Steven Wagner, executivo-chefe da Omnia Family Wealth.

Nesta quinta-feira, o índice Dow Jones fechou em alta de 0,26%, aos 24.837,51 pontos. Já o S&P 500 subiu 0,18%, aos 2.687,54 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 0,16%, aos 6.950,16 pontos.

As ações de bancos tiveram o melhor desempenho, com os papéis do J.P. Morgan subindo 0,56%. Fonte: Dow Jones Newswires.