Bolsas de Nova York fecham em alta, com otimismo sobre temporada de balanços

As bolsas de Nova York avançaram nesta segunda-feira, 17, recuperando-se dos recuos da semana passada. Alguns analistas e investidores disseram que o otimismo com a temporada de balanços e a redução nas preocupações geopolíticas colaboraram para gerar esse movimento desta segunda.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,90%, em 20.636,92 pontos, o Nasdaq avançou 0,89%, a 5.856,79 pontos, e o S&P 500 teve ganho de 0,86%, para 2.349,01 pontos.

Parte do movimento foi gerado por "um pouquinho de alívio", segundo Thomas Lee, da Fundstrat Global Advisors, após preocupações com os riscos geopolíticos no fim de semana prolongado. A Coreia do Norte realizou um teste de míssil balístico, que fracassou, após advertências do governo do presidente americano, Donald Trump.

O setor financeiro puxou os ganhos no S&P 500, em alta de 1,6%. M&T Bank teve ganho de 3,9%, após o balanço do banco superar a previsão dos analistas e os juros mais altos ajudarem a melhorar suas margens de empréstimo.

Os investidores aguardam com atenção por sinais de mais ganhos nos balanços corporativos. Na avaliação do gerente de portfólio Jeff Zipper, do U.S. Bank's Private Client Reserve, "a barra está muito alta" para que as companhias consigam resultados ainda melhores.

Entre outras ações em foco, o papel da Nike se destacou nesta segunda entre os integrantes do Dow Jones, com ganho de 1,6%. O setor de energia teve movimento mais discreto no S&P 500, mas terminou com alta de 0,2%. Fonte: Dow Jones Newswires.

