Bolsas da Europa terminam em baixa em dia de decisão de políticas monetárias

As principais bolsas da Europa encerraram o pregão desta quinta-feira, 14, perto das mínimas, em dia de decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês). O índice pan-europeu Stoxx 600 terminou em baixa de 0,30%, aos 389,53 pontos.

Na sequência da elevação de juros pelo Federal Reserve (Fed, o BC dos Estados Unidos), BCE e BoE decidiram manter inalteradas suas políticas monetárias. As decisões eram amplamente esperadas pelo mercado financeiro, que aproveitou a sessão para realizar os lucros recentes.

Nem mesmo o otimismo mostrado por Mario Draghi, que anunciou que o BCE elevou as projeções de crescimento e inflação para os próximos anos, foi capaz de animar os investidores. O presidente do banco central da moeda comum relatou ainda a necessidade de "amplo grau de acomodação monetária", enquanto a autoridade monetária inglesa reiterou que futuros aumentos de juros ocorrerão em "ritmo gradual e limitado".

A perspectiva de juros baixos por um tempo mais longo fez com que as ações de bancos fossem as que mais sofressem na sessão. Em Londres, o índice FTSE-100 terminou na mínima aos 7.448,12 pontos (-0,65%), com perda de 1,56% do Lloyds, de 0,54% do Barclays e de 1,60% do HSBC.

Também na mínima, o índice CAC-40, de Paris, caiu para 5.357,14 pontos (-0,78%). O setor bancário também foi o destaque de baixa - BNP Paribas caiu 1,35% e Société Générale cedeu 1,16%.

Em Milão, o índice FTSE-Mib terminou em queda de 0,93%, aos 22.191,74 pontos. No país, pesaram pelo segundo dia consecutivo as incertezas relacionadas ao destino da política na Itália. Há a possibilidade de haver eleições gerais em março e, desde a vitória do Brexit no Reino Unido em 2016, sempre pesa o temor do avanço dos eurocéticos a cada pleito.

O sinal negativo predominou nos papéis negociados em Frankfurt, mesmo após a IHS Markit ter informado que o índice composto de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) atingiu o maior nível (58,7) em dezembro. A empresa de energia E.ON teve mais uma sessão de queda, terminando em 0,41%. O índice DAX recuou para 13.068,08 pontos (-0,44%).

A bolsa de Madri fechou na mínima em 10.176,50 pontos (-0,82%) e a de Lisboa recuou para 5.356,12 pontos (-0,51%).