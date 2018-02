Bolsas da Europa têm dia de recuperação, de olho em NY e na Alemanha

O movimento de alta foi intensificado após a abertura do pregão em Nova York, que afastou o temor de mais um dia de correção dos mercados - Foto: Seguro Notícias

As principais bolsas da Europa encerraram o pregão desta quarta-feira, 7, em alta, em meio à recuperação dos mercados após o tombo das ações dos Estados Unidos na segunda-feira. O índice pan-europeu terminou a sessão em alta de 1,97%, aos 380,13 pontos.

A sessão europeia foi de recuperação das perdas passadas. Na terça-feira, na esteira da queda forte na segunda-feira em Nova York. o índice pan-europeu caiu 2,41%.

"Embora não possamos dizer o que acontecerá a seguir, o curso atual dos eventos refletiu as liquidações anteriores do mercado - breve pânico, recuperação estável e depois retorno ao rali de longo prazo", escreveu, em nota, o analista do banco IG Chris Beauchamp.

Por sua vez, o noticiário do continente também deu a sua contribuição. O grupo conservador da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, fechou pela manhã um acordo de coalizão com Partido Social-Democrata (SPD), o que garante mais um mandato para ela. Defensora da austeridade do gasto público, a líder alemã é um dos esteios da recuperação do continente após a crise do final da década passada.

Para Merkel, o pacto os conservadores e os sociais-democratas "equilibra a justa distribuição e lança a fundação para a economia alemã prosperar".

Assim, o índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, fechou em alta de 1,60%, aos 12.590,43 pontos, o que levou os demais mercados a ter fortes altas.

O movimento de alta foi intensificado após a abertura do pregão em Nova York, que afastou o temor de mais um dia de correção dos mercados.

A Bolsa de Londres fechou em alta de 1,93%, aos 7.279,42 pontos; a de Paris subiu 1,82%, para 5.255,90 pontos; a de Madri avançou 1,70%, para 9.976,90 pontos; a de Milão terminou com ganho de 2,86%, para 22.986,18 pontos; e a de Lisboa foi para 5.441,08 pontos (+2,16%).