Bolsas da Europa sobem, impulsionadas por trégua comercial EUA-China e petróleo

As bolsas europeias fecharam em alta nesta segunda-feira, 3,

apoiadas pela notícia no fim de semana de que os governos de Estados Unidos e China chegaram a uma trégua de 90 dias em sua disputa comercial. Além disso, o petróleo mostrou bastante vigor, o que foi positivo para ações do setor de energia no continente.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com ganho de 1,03%, em 361,18 pontos.

Em Buenos Aires, os presidentes americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping, concordaram em reunião na noite de sábado em suspender por 90 dias qualquer nova tarifa, enquanto tentam negociar um acordo mais duradouro. Embora possa haver novas turbulência no diálogo à frente, a notícia foi vista como um fator positivo para a tomada de risco nos mercados internacionais, já que havia o risco de em breve os EUA adotarem mais tarifas, com provável retaliação chinesa.

Além disso, o petróleo mostrou bastante força. A Arábia Saudita e a Rússia sinalizam disposição para cortar a oferta a fim de equilibrar os preços da commodity, enquanto no Canadá a província de Alberta reportou queda na produção.

No Reino Unido, os parlamentares continuam a discutir a saída do país da União Europeia, o chamado Brexit. A premiê Theresa May voltou a defender o acordo fechado, mas caberá aos legisladores votar o tema na semana que vem. Não está claro qual será o resultado. Hoje, o governo publicou um documento com questões jurídicas que envolvem o Brexit.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 1,18%, em 7.062,41 pontos. Entre os papéis mais negociados, Lloyds subiu 1,07% e Union Jack Oil avançou 7,50%, mas Vodafone recuou 0,52%. A petroleira BP teve alta de 2,31%.

Em Frankfurt, o índice DAX avançou 1,85%, a 11.465,46 pontos. Deutsche Bank se destacou, em alta de 3,21%, e Commerzbank ganhou 1,50%, entre os bancos alemães. BMW teve ganho de 4,78%, destacando-se, com as montadoras apoiadas pelo diálogo entre Washington e Pequim.

Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 subiu 1,00%, a 5.053,98 pontos. CGG subiu 6,48% e Total teve alta de 1,32%, mas Orange e Carrefour caíram 1,22% e 5,79%, respectivamente. BNP Paribas subiu 1,06%.

Em Milão, o índice FTSE-MIB avançou 2,26%, a 19.622,36 pontos. Entre os bancos italianos, Intesa Sanpaolo subiu 3,15% e BPM avançou 6,29%, mas Banca Carige recuou 5,00%. No setor de energia, ENI teve ganho de 1,87%.

Na bolsa de Madri, o índice IBEX-35 fechou em alta de 1,13%, a 9.179,60 pontos. Santander subiu 2,08% e BBVA, 1,45%, mas Banco de Sabadell caiu 0,31%. Iberdrola, por sua vez, teve ganho de 0,42%.

Em Lisboa, o índice PSI-20 avançou 1,52%, a 4.989,02 pontos. Banco Comercial Português subiu 2,78% e Galp Energia, 3,75%, na praça portuguesa, enquanto Ibersol, na contramão da maioria, recuou 0,25%. (Com informações da Dow Jones Newswires)