Bolsas da Europa recuam após balanços frustrarem expectativas de investidor

As bolsas europeias fecharam em baixa nesta quarta-feira, 2, em reação a resultados corporativos que frustraram a expectativa do mercado. Além disso, um dado de inflação na zona do euro foi monitorado.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,43%, em 378,63 pontos.

Entre os balanços no radar, a Rio Tinto divulgou forte avanço em seu lucro semestral, para US$ 3,31 bilhões, porém analistas apontaram que o dividendo anunciado, embora recorde, não foi tão grande quanto esperado. Com isso, o papel recuou 2,83% em Londres. Commerzbank informou que teve prejuízo de 637 milhões de euros (US$ 743 milhões) no segundo trimestre, mas o banco alemão previu lucro neste ano. Com o resultado de hoje, porém, Commerzbank caiu 1,69% em Frankfurt. Em Paris, Société Générale teve queda de 4,01%, depois de reportar queda de 28% em seu lucro líquido no segundo trimestre, em comparação com igual período do ano passado.

Na agenda de indicadores, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) caiu 0,1% em junho ante maio, mas avançou 2,5% na comparação anual. Os resultados vieram em linha com a expectativa dos analistas ouvidos pela Dow Jones Newswires.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em baixa de 0,16%, em 7.411,43 pontos. Entre as ações em foco, Standard & Chartered caiu 6,5%, após o banco informar que ainda não está preparado para voltar a pagar dividendos. Entre as mineradoras, Glencore e BHP Billiton tiveram quedas de 1,19% e 1,06%, respectivamente. Já a petroleira BP subiu 0,62%, em dia de volatilidade no petróleo.

Em Frankfurt, o índice DAX caiu 0,57%, para 12.181,48 pontos. Deutsche Bank cedeu 1,69% e Deutsche Telekom cedeu 0,38%, entre os papéis mais negociados. No setor de energia. E.ON caiu 0,22%.

Na bolsa de Paris, o CAC-40 recuou 0,39%, para 5.107,25 pontos. Vallourec caiu 6,84% e Air France-KLM recuou 0,50%, entre as mais negociadas. Peugeot teve baixa de 1,23%.

O índice FTSE-MIB, da bolsa de Milão, teve queda de 0,18%, a 21.573,61 pontos. Entre os bancos italianos, Intesa Sanpaolo caiu 0,55%, Banco BPM subiu 2,07% e UniCredit recuou 1,13%. Telecom Italia, por sua vez, avançou 0,29%.

Na bolsa de Madri, o índice IBEX-35 fechou em queda de 0,69%, em 10.513,90 pontos. Santander caiu 1,12%, Banco de Sabadell recuou 0,69% e BBVA cedeu 0,23%, no setor bancário. No setor de energia, por outro lado, a Iberdrola avançou 0,04%.

Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em baixa de 0,54%, para 5.208,34 pontos. Banco Comercial Português caiu 2,65% e EDP Renováveis recuou 0,10%, mas Galp Energia subiu 0,36%. Pharol avançou 1,80%, enquanto Jerónimo Martins teve baixa de 0,51%. (Com informações da Dow Jones Newswires)

