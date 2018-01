Bolsas da Europa ignoram paralisação dos EUA e sobem com noticiário corporativo

Em Londres, o índice FTSE-100 terminou em 7.715,44 pontos, queda de 0,20% - Foto: Euronext

Os principais mercados acionários da Europa encerraram pregão desta segunda-feira, 22, em alta, com os investidores deixando de lado a paralisação do governo dos Estados Unidos e focando no noticiário corporativo favorável. O índice pan-europeu Stoxx 600 terminou com alta de 0,31%, aos 402,11 pontos.

Desde sábado, parte da estrutura governamental dos Estados Unidos está sem funcionamento, devido à falta de um acordo entre democratas e republicanos no Senado para estender o teto da dívida. Ainda assim, os investidores ignoraram este desligamento das agências federais americanas e se concentraram no noticiário corporativo.

No setor de telecomunicações, foi relatado pelo Le Monde a francesa Orange e a alemã Deutsche Telekom iniciaram no final do ano negociações para uma eventual fusão. Assim, os papéis das companhias subiram respectivamente 2,18% e 2,11%. A Bolsa de Paris terminou em 5.5541,99 pontos (+0,28%) e a de Frankfurt subiu para 13.463,69 pontos (+0,22%).

Assim, o setor de telecomunicações teve boa performance em todo o continente. Em Milão, a Telecom Itália subiu 1,53%. Em Madri, a Telefónica avançou 1,93%. O FTSEMib terminou em 23.890,18 pontos (+0,59%) e o IBEX-35 subiu para 10.584,00 pontos (+1,00%).

A subida do petróleo também ajudou a manter o setor em alta. A espanhola Repsol subiu 1,86%, a francesa Total avançou 1,30% e a italiana ENI ganhou 0,74%.

Em Lisboa, o índice PSI20 subiu 0,98%, para 5.744,83 pontos. Os papéis do Banco Comercial Português saltaram 5,06%.

Em Londres, o índice FTSE-100 terminou em 7.715,44 pontos, queda de 0,20%. Apesar da alta de 4,34% dos papéis do Barclays, impulsionado pelo aporte de US$ 1 bilhão do hedge fund Tiger Global Management no grupo, os papéis de empresas exportadoras sofreram com a subida da libra. A BHP Billiton cedeu 1,29% e a British American Tobacco perdeu 0,40%.