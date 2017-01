Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com foco em dados e notícias de empresas

As principais bolsas europeias fecharam sem sinal único nesta quarta-feira, 18. Investidores avaliaram indicadores divulgados durante o pregão, entre eles a inflação ao consumidor na zona do euro, e também reagiram a notícias de empresas.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,11% (0,41 pontos), em 362,83 pontos.

Na agenda de indicadores, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 1,1% na comparação anual em dezembro, ganhando força ante a alta de 0,6% de novembro. O resultado representou a maior alta do CPI desde setembro de 2013 e confirmou a preliminar, como esperavam os analistas. A inflação permanece, porém, bem abaixo da meta do Banco Central Europeu (BCE), de quase 2%.

Na Alemanha, o CPI subiu 0,7% em dezembro ante novembro e avançou 1,7% na comparação anual, como previsto. No Reino Unido, a taxa de desemprego manteve-se em 4,8% no trimestre até novembro, no menor nível em mais de uma década.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,38%, em 7.247,61 pontos. Pearson caiu 29,08%, após divulgar expectativa menor de lucro para os próximos dois anos, enquanto Inmarsat teve baixa de 5,89%, após o JPMorgan rebaixar a avaliação do papel. Já entre as mineradoras Anglo American subiu 1,44% e Antofagasta teve ganho de 3,61%, enquanto a petroleira BP avançou 0,62%.

Em Frankfurt, o DAX avançou 0,51%, para 11.599,39 pontos. Entre os bancos alemães, Deutsche Bank subiu 0,49% e Commerzbank teve ganho de 0,93%, enquanto no setor de energia E.ON avançou 1,51%.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em queda de 0,13%, em 4.853,40 pontos. Entre os bancos, Crédit Agricole caiu 0,72%, Société Générale recuou 0,68% e BNP Paribas cedeu 1,44%. Carrefour, por outro lado, subiu 0,95%.

O índice FTSE-MIB subiu 0,32%, para 19.358,10 pontos. No setor bancário, Intesa Sanpaolo caiu 0,25% e UniCredit teve queda de 0,37%.

Na Bolsa de Madri, o IBEX-35 recuou 0,09%, chegando a 9.386,20 pontos. Entre as ações em foco, Urbas Grupo Financiero subiu 5,26% e Abengoa B teve alta de 6,91%, porém Amper caiu 2,26% e Bankia cedeu 0,41%. No setor de energia, Iberdrola recuou 0,60%.

Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 0,18%, para 4.605,99 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires

Veja Também

Comentários