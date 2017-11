Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com balanços em foco

As bolsas europeias fecharam sem sinal único nesta quarta-feira, 1. O avanço das commodities durante boa parte do pregão beneficiou papéis do setor de energia em geral, enquanto resultados corporativos estiveram no radar, em um dia com poucos indicadores importantes.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,45%, em 397,00 pontos.

Na agenda de indicadores, o índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do Reino Unido avançou de 56,0 em setembro a 56,3 em outubro, segundo a IHS Markit, o que superou a projeção de 55,9 dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. A própria consultoria disse, em seu comunicado, que o dado reforça a expectativa de uma elevação de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) nesta quinta-feira. O indicador fortaleceu a libra durante boa parte do pregão, o que pressiona ações de exportadoras britânicas.

Entre os balanços em destaque, o Standard Chartered anunciou que seu lucro antes de impostos subiu a US$ 774 milhões no terceiro trimestre, de US$ 317 milhões em igual período de 2016. O lucro operacional do banco britânico subiu 3,5% na mesma comparação, a US$ 3,59 bilhões. O resultado, porém, frustrou a expectativa e diminuiu a perspectiva de que o banco pague dividendo neste ano.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em queda de 0,07%, a 7.487,96 pontos, na mínima do dia. Após o balanço, o papel do Standard Chartered recuou 6,18%. Já a ação da British Petroleum teve alta de 0,74%.

Em Frankfurt, o índice DAX avançou 1,78%, a 13,465,51 pontos, na volta do feriado de 500 anos da Reforma Protestante. No setor bancário alemão, Deutsche Bank subiu 1,58% e Commerzbank, 1,19%. No setor de energia, E.ON fechou em +2,71%.

O índice CAC-40, da bolsa de Paris, fechou com ganho de 0,20%, em 5.514,29 pontos. A petroleira Total avançou 0,85%. Société Générale subiu 0,19%, porém BNP Paribas caiu 1,36%, entre os bancos franceses.

Na bolsa de Milão, o FTSE-MIB subiu 0,87%, a 22.991,99 pontos. UniCredit teve ganho 0,18% e ENI, de 1,28%, enquanto o papel da Fiat Chrysler avançou 2,09%.

Em Madri, o índice IBEX-35 recuou 0,16%, para 10.506,70 pontos. Santander teve alta de 0,14%, mas BBVA caiu 0,74%, entre os bancos.

Na bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 teve queda de 0,68%, a 5.438,62 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires)