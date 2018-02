Bolsas da Europa fecham sem sinal único com balanços e à espera do Fed

Os mercados europeus encerraram o pregão desta quarta-feira, 21, sem sinal único, influenciados pela publicação de balanços empresariais e na expectativa pela divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que pode dar indícios sobre a postura que deve nortear a definição da política monetária dos EUA em 2018.

Enquanto os dirigentes do banco central americano preveem três elevações das taxas de juros ainda neste ano, a divulgação de dados positivos para a economia dos EUA e os efeitos da reforma tributária aprovada no país levam alguns investidores a já contar com quatro aumentos dos juros básicos. Nesse contexto, houve certa cautela em algumas praças europeias, antes da ata.

O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,12%, a 380,98 pontos.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 registrou alta de 0,48%, a 7.281,57 pontos, favorecido por dados econômicos positivos nos EUA e, principalmente, por balanços corporativos. Os maiores ganhos foram registrados pela Glencore, cujas ações avançaram 5,24% depois que a mineradora anglo-suíça divulgou um salto no lucro de 2017, para o valor recorde de US$ 5,78 bilhões. E também do banco britânico Lloyds, que avançou 2,76% após anunciar alta de 43% no lucro do ano passado, a 3,46 bilhões de libras.

Já o DAX-30, principal índice da Bolsa de Frankfurt, caiu 0,14%, a 12.470,49 pontos. As ações da varejista Steinhoff perderam 5,57%, ainda na esteira da derrota em um processo judicial sobre a forma como a empresa divulgou seus resultados em 2016. Os bancos Deutsche Bank e Commerzbank, por outro lado, tiveram bom desempenho, com ganhos de 1,40% e 1,25%, respectivamente.

Em Madri, o Ibex-35 recuou 0,73%, puxado pelas perdas de 4,10% da Iberdrola, que foi a ação mais negociada do pregão. A companhia do setor energético divulgou seus resultados de 2017, apontando que registrou no ano um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) 7,3% menor que em 2016.

Em Paris, o CAC 40 subiu 0,23%, a 5.302,17 pontos. A bolsa de Lisboa teve alta de 0,36%, a 5.468,18. O FTSE-MIB, principal índice da bolsa de Milão, recuou 0,09%, a 22.653,01 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires)