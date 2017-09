Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com Alemanha, Coreia do Norte e Fed

As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta terça-feira, 26. A política da Alemanha continuou no radar, no momento em que a chanceler Angela Merkel começa a negociar a formação de seu próximo governo, após a eleição de domingo. Além disso, continuou a existir cautela com o quadro geopolítico entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, embora o assunto tenha ocupado menos espaço durante o pregão no continente.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,04%, em 383,74 pontos.

Merkel venceu a disputa e deve seguir no cargo, porém terá menor margem de manobra para negociar a formação do próximo governo, após o Partido Social-Democrata (SPD) anunciar que passará à oposição. Além disso, a ascensão de um partido de extrema-direita ao Parlamento gerou certa cautela.

A Coreia do Norte continuou a preocupar, um dia após o governo de Pyongyang dizer que os EUA teriam declarado guerra por causa de declarações recentes do presidente Donald Trump sobre o regime do país asiático. O assunto, porém, atraiu menos atenção hoje.

Houve ainda cautela antes de discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), principalmente da presidente da instituição, Janet Yellen, que falou após o fechamento das praças europeias.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em queda de 0,21%, em 7.285,74 pontos. Royal Dutch Shell avançou 0,84%, após a Turquia ameaçar impor sanções depois de os curdos realizarem um plebiscito para se separar do Iraque. No setor bancário, Lloyds caiu 1,34% e Barclays cedeu 0,74%, enquanto a petroleira BP recuou 0,18%.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,08%, a 12.605,20 pontos. Entre os papéis mais negociados, Commerzbank avançou 0,91%, mas Deutsche Bank teve baixa de 0,29%. Thyssenkrupp subiu 0,10%, recuperando-se durante o pregão após abrir em baixa depois de anunciar uma elevação de capital.

Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou com ganho de 0,03%, em 5.268,76 pontos. Airbus subiu 1,21% e Air Liquide avançou 1,46%, entre as ações mais negociadas, enquanto BNP Paribas caiu 0,27% e Crédit Agricole subiu 0,13%, no setor bancário.

Em Milão, o índice FTSE-MIB avançou 0,18%, a 22.430,65 pontos. Intesa Sanpaolo subiu 0,61% e Telecom Italia teve ganho de 0,19%, enquanto ENI subiu 0,36%. Fiat subiu 0,27%, mas Fincantieri teve queda de 2,05%.

O índice IBEX-35, da bolsa de Madri, fechou em baixa de 0,26%, em 10.189,60 pontos. Iberdrola recuou 0,24% e Mapfre caiu 2,58%, mas CaixaBank e Banco de Sabadell avançaram 0,24% e 0,12%, respectivamente.

Em Lisboa, o índice PSI-20 subiu 0,07%, a 5.316,69 pontos. Banco Comercial Português avançou 1,32%, mas Altri caiu 0,22%. Galp, por sua vez, teve ganho de 0,77%. (Com informações da Dow Jones Newswires)

