Bolsas da Europa fecham sem direção única, com geopolítica e BCE no radar

Os mercados acionários europeus fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 6, com algumas praças abandonando o movimento de queda do dia anterior, enquanto as tensões geopolíticas envolvendo a Coreia do Norte continuam no radar. A reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), cujo resultado será divulgado nesta quinta-feira, também esteve no foco dos investidores.

O índice pan-europeu Stoxx-600 fechou em alta de 0,05% (+0,24 pontos), aos 373,95 pontos.

Enquanto investidores continuaram a digerir a troca de farpas entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, alguns dos principais mercados acionários europeus aproveitaram a sessão para se recuperarem das perdas vistas nos dias anteriores. Os setores de automóveis, utilidades básicas e imobiliário lideraram os ganhos, com o setor de turismo liderando as baixas.

A política interna americana também está no radar dos investidores. Na manhã desta quarta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, se reuniu com líderes democratas e republicanos na Casa Branca para defender a agenda do governo neste mês de setembro. Entre os itens discutidos, estão a elevação do teto da dívida e a política de imigração da Casa Branca, além da reforma tributária.

No Reino Unido, houve relatos de que o governo da primeira-ministra Theresa May pediu a companhias que integram o índice FTSE-100 que assinem uma carta endossando a abordagem em relação à saída britânica da União Europeia (Brexit). Em Londres, o índice fechou em queda de 0,25%, aos 7.354,12 pontos, com

Em Frankfurt, o índice DAX fechou em alta de 0,75%, aos 12.214,54 pontos. Papéis de instituições financeiras impulsionaram o movimento, com o avanço de 1,51% do Deutsche Bank e a alta de 0,84% do Commerzbank. Além deles, montadoras se destacaram, com a Daimler subindo 3,17% e a BMW tendo elevação de 1,57%.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 avançou 0,29%, aos 5.101,41 pontos. Entre os destaques do pregão, estiveram o Carrefour (+1,33%) e a Danone (+1,15%). Instituições financeiras, no entanto, não colaboraram com o movimento altista: o BNP Paribas caiu 0,14% e o Société Générale recuou 0,19%.

O índice FTSE-Mib, da Bolsa de Milão, fechou em alta 0,35%, aos 21.814,56 pontos. A Fiat Chrysler liderou os ganhos, ao subir 4,27%. Além da montadora, a ENI ganhou 0,67% e a Enel teve valorização de 0,59%.

Em Madri, o índice Ibex-35 recuou 0,48%, aos 10.131,00 pontos, enquanto o índice PSI-20 teve baixa de 0,12%, aos 5.129,71 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires)

