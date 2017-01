Bolsas da Europa fecham sem direção única com expectativa por posse de Trump

As bolsas europeias fecharam sem direção definida nesta sexta-feira, 20, com os investidores aguardando a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,07% (0,27 ponto), em 362,58 pontos. Na semana, o Stoxx 600 recuou 0,92%.

A posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos fez com que houvesse pouca movimentação nos mercados europeus nesta sexta-feira. Entre os indicadores do dia, o índice de preços ao produtor (PPI) da Alemanha subiu 1% em dezembro ante igual mês do ano anterior, registrando o maior ganho anual desde janeiro de 2013. O resultado veio em linha com a expectativa dos analistas. Em relação a novembro, o PPI alemão teve alta de 0,4% em dezembro, como o esperado.

No Reino Unido, as vendas no varejo registraram queda de 1,9% em dezembro na comparação com novembro, de acordo com dados oficiais. O resultado veio bem abaixo da previsão de retração de 0,2% dos analistas. Na comparação anual, porém, as vendas no varejo cresceram 4,3% em dezembro. A expectativa, nesse caso, era de alta de 7,0%. Em Londres, o índice FTSE-100 fechou em queda de 0,14%, em 7.198,44 pontos. Na semana, o índice recuou 1,90%. Entre os bancos, o Barclays recuou 0,39% e o Lloyds avançou 0,51%.

Em Frankfurt, o DAX subiu 0,29%, para 11.630,13 pontos. Na semana, o índice permaneceu próximo da estabilidade, com alta de 0,01%. O setor bancário foi um dos responsáveis pela alta do índice, com o Deutsche Bank avançando 2,01% e o Commerzbank ganhando 2,77%.

O índice CAC-40, da bolsa de Paris, fechou em alta de 0,20%, em 4.850,67 pontos; na semana, porém, registrou queda de 1,46%. Entre as companhias, o resultado de vendas acima do esperado do Carrefour, anunciado ontem, fez com que a empresa continuasse o movimento de alta. Hoje, a companhia avançou 2,14%. No setor financeiro, o BNP Paribas subiu 0,50% e o Societé Générale ganhou 0,31%.

Na bolsa de Milão, o índice FTSE-MIB recuou 0,06% nesta sexta-feira, aos 19.479,46 pontos. Na semana, a perda foi de 0,18%. O índice operou com volatilidade desde o início dos negócios. Ações de companhias ligadas ao setor financeiro não apresentaram direção única, com o Unicredit contribuindo com a maior parte das perdas, caindo 1,47%. Já o Banco BPM avançou 0,69% e o Intesa Sanpaolo ganhou 0,49%.

Em Madri, o Ibex-35 fechou em alta de 0,01%, em 9.380,10 pontos; na semana, registrou queda de 1,38%. Já o índice PSI-20 avançou 0,46%, para 4.601,65 pontos; na semana, houve um recuo de 0,30%. (Com informações da Dow Jones Newswires)

