Bolsas da Europa fecham na maioria em baixa com Trump e ataque em Londres

As bolsas europeias terminaram sem sinal único nesta quarta-feira, 22, bas na maioria em baixa. Pesaram as dúvidas sobre a agenda política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também o ataque ocorrido hoje em Londres, que gerou cautela entre os investidores.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,41% (1,54 ponto), em 374,13 pontos.

O humor do mercado teve uma piora desde ontem, após Trump visitar o Congresso dos EUA. Há dúvidas sobre se ele conseguirá aprovar na Câmara dos Representantes nesta semana sua proposta de reforma da saúde. A votação é vista como um teste de força do novo governo e pode influir na expectativa sobre a aprovação ou não da agenda econômica do republicano, como os cortes em impostos e regulações.

Além disso, o ataque em Londres, qualificado como terrorista por autoridades do Reino Unido, contribuiu para a maior cautela. A fraqueza do petróleo também pesou para o movimento negativo. Alguns mercados, porém, ainda conseguiram fechar em alta, embora modesta.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em baixa de 0,73%, em 7.324,72 pontos. No setor bancário, Lloyds caiu 1,61% e Barclays teve baixa de 2,37%. Entre as mineradoras, Glencore recuou 0,17%, mas Antofagasta e Anglo American subiram 1,69% e 1,44%, respectivamente.

Em Frankfurt, o índice DAX recuou 0,48%, para 11.904,12 pontos. O papel do Deutsche Bank caiu 1,72% e o do Commerzbank teve queda de 0,88%, enquanto Lufthansa teve baixa de 0,14%. Siemens recuou 0,97%, mas Basf teve alta de 0,14%.

Na bolsa de Paris, o CAC-40 caiu 0,15%, a 4.994,70 pontos. Crédit Agricole recuou 0,65% e Société Générale teve baixa de 1,53%, mas BNP Paribas subiu 0,05%.

Em Lisboa, o índice PSI-20 teve queda de 0,35%, para 4.619,64 pontos. Banco Comercial Português teve baixa de 1,72%, mas Galp Energia subiu 0,41%.

Na bolsa de Milão, o índice FTSE-MIB avançou 0,17%, para 19.953,44 pontos, contrariando o movimento da maioria dos mercados acionários. Telecom Italia subiu 0,68% e Intesa Sanpaolo teve ganho de 0,08, enquanto UniCredit subiu 1,26%. Já Fiat e Banco BPM caíram 0,59% e 1,17%, respectivamente.

Em Madri, o índice IBEX-35 também subiu 0,17%, para 10.229,30 pontos. Santander avançou 0,42% e Urbas Grupo Financiero teve ganho de 4,55%, enquanto Bankia subiu 1,12%. Por outro lado, Banco Popular Español teve queda de 0,76%. (Com informações da Dow Jones Newswires)

