Bolsas da Europa fecham na maioria em alta

As bolsas europeias fecharam na maioria em alta nesta sexta-feira, 10, de olho em indicadores do continente, em notícias corporativas e também no relatório de empregos (payroll) dos Estados Unidos. Além disso, ainda influiu a avaliação positiva realizada ontem pelo Banco Central Europeu (BCE) sobre as economias da região.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com ganho de 0,09% (0,34 pontos), em 373,23 pontos. Na semana, o Stoxx 600 teve baixa de 0,53%.

Na agenda de indicadores, a Alemanha informou que o superávit comercial do país subiu a 18,5 bilhões de euros (US$ 19,6 bilhões) em janeiro, ante previsão de 18,3 bilhões de euros dos analistas. No Reino Unido, a produção industrial caiu 0,4% em janeiro ante dezembro, como previsto, e o déficit comercial de bens recuou a 10,8 bilhões de libras em janeiro, um pouco abaixo do saldo positivo de 10,9 bilhões de libras de dezembro. A expectativa neste caso era de 11 bilhões de libras. Nos EUA, o relatório de empregos em geral forte veio como um sinal positivo sobre a economia americana.

A bolsa de Londres fechou em alta de 0,38%, para 7.343,08 pontos, mas na semana recuou 0,42%. No setor bancário, Lloyds subiu 0,31%, mas Barclays recuou 0,15%. A petroleira BP teve alta forte, de 3,68%. Entre as mineradoras, Anglo American, Rio Tinto e Antofagasta tiveram baixa de 0,74%, 0,75% e 0,86%, respectivamente.

Em Frankfurt, o índice DAX caiu 0,13%, a 11.963,18 pontos, e na semana teve baixa de 0,53%. Entre os bancos, Commerzbank subiu 5,83% e Deutsche Bank ganhou 2,13%. Já Siemens caiu 0,81% e RWE teve baixa de 0,90%.

Na bolsa de Paris, o CAC-40 avançou 0,24%, para 4.993,32 pontos, porém na semana teve leve queda, de 0,04%. O papel do Société Générale subiu 2,13%.

O índice FTSE-MIB, da bolsa de Milão, fechou em alta de 0,45%, em 19.658,37 pontos, mas na semana caiu 0,03%. Entre os bancos italianos, Intesa Sanpaolo subiu 1,76%, Banco BPM avançou 6,60% e UniCredit teve alta de 3,40%. Já Saipem caiu 0,20% e o papel da ENI recuou 0,48%.

Na bolsa de Madri, o índice IBEX-35 avançou 0,08%, para 10.006,40 pontos, e na semana avançou 2,12%. Repsol se destacou e subiu 2,49%, após anunciar uma descoberta de petróleo no Alasca. Santander avançou 0,31% e Banco Popular Español teve ganho de 4,01%, mas Urbas Grupo Financiero recuou 4,35% e Iberdrola caiu 1,87%.

Em Lisboa, o PSI-20 recuou 0,31% hoje, para 4.626,27 pontos, e na semana teve baixa de 0,74%. Banco Comercial Português subiu 0,95%, mas Altri recuou 0,19%, Corticeira Amorim teve queda de 0,69% e Montepio Geral caiu 7,68%. (Com informações da Dow Jones Newswires)

