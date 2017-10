Bolsas da Europa fecham na maioria em alta, mas Londres cai com a libra forte

As bolsas europeias fecharam na maioria em alta nesta segunda-feira, 30, com a praça madrilenha em destaque, recuperando-se de perdas recentes. Londres, porém, recuou diante da força da libra, enquanto Paris oscilou bem perto da estabilidade, com viés negativo por causa do euro mais valorizado. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,10%, em 393,84 pontos.

Na agenda de indicadores, o índice de sentimento econômico da zona do euro subiu de 113,1 em setembro a 114 em outubro, na máxima desde janeiro de 2001. O resultado veio acima da previsão dos economistas ouvidos pelo Wall Street Journal, de 113,3. Na Alemanha, por outro lado, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) ficou estável em outubro ante setembro e subiu 1,6% na comparação anual, segundo a preliminar oficial. Analistas previam alta de 0,1% e ganho de 1,7%, respectivamente.

O dado alemão enfraqueceu um pouco o euro. Durante o dia, porém, a moeda comum teve viés de alta, em reação à fraqueza em geral do dólar, que teve uma correção após altas recentes. A fraqueza da divisa americana deixou ainda a libra mais forte, o que pressionou os papéis das exportadoras no Reino Unido.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em queda de 0,23%, a 7.487,81 pontos. Além da libra, essa praça foi pressionada pelo recuo de 1,75% da ação do HSBC. O banco informou que teve lucro líquido de US$ 3,24 bilhões no terceiro trimestre, revertendo prejuízo de US$ 204 milhões em igual período de 2016, e que sua receita avançou 36%, a US$ 12,98 bilhões. Por outro lado, os ganhos com banco de investimentos da instituição desaceleraram, o que desagradou.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,09%, a 13.229,57 pontos.

Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 recuou 0,01%, a 5.493,63 pontos.

O índice FTSE-MIB, da bolsa de Milão, fechou com ganho de 0,39%, a 22.752,89 pontos.

Em Madri, o índice IBEX-35 avançou 2,44%, a 10.446,00 pontos, com recuperação após o movimento negativo da sexta-feira. No domingo, uma grande manifestação em apoio à unidade espanhola ocorreu na Catalunha e, nesta segunda-feira, o procurador-geral apresentou acusações de rebelião, entre outras, contra os líderes depostos da região, enquanto o governo de Madri retoma o controle da situação e pretende antecipar eleições.

Na bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 fechou com ganho de 0,70%, em 5.446,51 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires)