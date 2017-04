Bolsas da Europa fecham na maioria em alta apesar do ataque dos EUA na Síria

As bolsas europeias fecharam na maioria em alta nesta sexta-feira, 7, porém oscilaram durante o pregão, em um dia marcado pela cautela nos mercados internacionais após o ataque aéreo dos EUA na Síria. Em Londres, o enfraquecimento da libra impulsionou as ações de exportadoras. Além disso, a alta do petróleo beneficiou companhias do setor.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,09% (0,36 pontos), em 381,13 pontos.

O ataque americano na Síria gerou cautela, mas houve uma recuperação mais para o fim do pregão europeu, diante da percepção de vários analistas de que há uma chance razoável de que tenha sido uma ação pontual, não o início de um conflito maior. Além disso, esteve no radar o número de geração de vagas em março nos EUA, que ficou em apenas 98 mil, abaixo da previsão de 175 mil dos analistas. A taxa de desemprego americana, por outro lado, recuou de 4,7% para 4,5%.

Na agenda de indicadores europeia, a produção industrial da Alemanha subiu 2,2% em fevereiro ante janeiro, após ajustes, contrariando previsão de -0,3% dos analistas. No Reino Unido, houve queda de 0,7% na produção anual na mesma comparação, ante expectativa de -0,1%.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,63%, em 7.349,37 pontos, e na semana avançou 0,36%. Hoje, a mineradora Glencore subiu 0,55% e a petroleira BP avançou 1,28%. Entre os bancos, Barclays recuou 0,51%.

Em Frankfurt, o índice DAX recuou 0,05%, a 12.225,06 pontos, e na semana caiu 0,71%. No setor bancário, Deutsche Bank e Commerzbank caíram 0,96% e 0,93%, respectivamente. No setor de energia, E.ON subiu 0,52%. A companhia aérea Lufthansa teve baixa de 2,17%.

Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 teve alta de 0,27%, para 5.135,28 pontos, e subiu 0,25% na semana. ArcelorMittal caiu 0,72%, mas entre os bancos BNP Paribas avançou 0,25%, Société Générale subiu 0,85% e Crédit Agricole teve ganho de 0,40%. A petroleira Total teve alta de 0,97%.

O índice FTSE-MIB, da bolsa de Milão, fechou quase estável, em alta de 0,02%, em 20.300,06 pontos, e perdeu 0,94% na semana. Intesa Sanpaolo subiu 0,32%, mas Banco BPM caiu 0,38% e Fiat teve baixa de 1,08%. Risanamento se destacou e subiu 10,70%.

Na bolsa de Madri, o índice IBEX-35 teve alta de 0,10%, em 10.529,00 pontos, e avançou 0,63% na semana. Santander subiu 0,26% e Banco Popular Español teve ganho de 0,87%, enquanto Amper avançou 5,78%. Já Urbas Grupo Financiero teve queda de 5,26%.

Em Lisboa, o índice PSI-20 caiu 0,37%, a 4.980,52 pontos, e recuou 0,55% na comparação semanal. Banco Comercial Português caiu 2,17% e Corticeira Amorim teve baixa de 0,75%, enquanto EDP Renováveis subiu 0,01% e Galp avançou 0,59%. (Com informações da Dow Jones Newswires)

Veja Também

Comentários