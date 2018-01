Bolsas da Europa fecham mistas no primeiro dia de negócios de 2018

O rali do euro se deve, em parte, à venda generalizada de dólar, e a comentários do integrante do conselho executivo Banco Central Europeu (BCE) Benoît Coeuré durante o fim de semana - Foto: G1 / Globo

As principais bolsas da Europa fecharam sem direção única no primeiro dia de negócios de 2018, com a alta do euro e da libra prejudicando as ações de exportadoras. Também ficaram no radar dos investidores nesta terça-feira, 2, as tensões geopolíticas no Irã e na Coreia do Norte.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,32%, aos 387,95 pontos, e chegou à terceira sessão consecutiva de perdas. O fortalecimento do euro foi apontado por analistas como o principal motivo do recuo.

O rali do euro se deve, em parte, à venda generalizada de dólar, e a comentários do integrante do conselho executivo Banco Central Europeu (BCE) Benoît Coeuré durante o fim de semana. Coeuré disse à revista Caixin Global que, devido à melhora na economia da zona do euro, "há chance razoável de que a extensão do nosso programa de compra de ativos decidida em outubro seja a última".

Naquele mês, o BCE decidiu estender o relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês) até setembro deste ano, com as compras mensais passando de US$ 60 bilhões para US$ 30 bilhões.

Os comentários de Coeuré foram percebidos como hawkish (mais duro), fazendo com que os juros de títulos de dívida dos governos da zona do euro acompanhassem a moeda e subissem.

Além disso, a divisa comum bateu máximas após um dado forte da região. O índice dos gerentes de compras da indústria da zona do euro subiu de 60,1 em novembro a 60,6 em dezembro, em linha com a prévia e com o esperado pelos analistas ouvidos pela Dow Jones Newswires. Na Alemanha, o PMI industrial foi de 62,5 em novembro a 63,3 em dezembro, como previsto, também no maior patamar já registrado. Mesmo assim, o índice acionário DAX fechou em queda de 0,36%, aos 12.871,39 pontos.

No Reino Unido, o PMI da indústria recuou de 58,2 em novembro para 56,3 em dezembro, ante previsão de 57,9 dos analistas. Nesse caso, porém, mesmo a piora do dado não pressionou a libra, que continuou a se valorizar no dia. O PMI industrial do país segue em patamar forte, embora existam incertezas sobre a economia britânica em meio às negociações da saída do país da União Europeia, o chamado Brexit. O FTSE 100 recuou 0,52%, aos 7.648,10 pontos.

Paris caiu 0,45%, aos 5.288,60 pontos, enquanto Milão perdeu 0,04%. Na contramão, Madri subiu 0,35% e Lisboa avançou 1,51%.

A geopolítica também está em foco. Os investidores acompanham os protestos no Irã, um dos maiores produtores de petróleo, além de novidades sobre a Coreia do Norte, que sinalizou nesta terça-feira uma abertura ao diálogo após Kim Jong-un comunicar que pode enviar uma delegação para participar das Olimpíadas de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul, que acontecem entre os dias 9 e 25 de fevereiro. Fonte: Dow Jones Newswires.