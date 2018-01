Bolsas da Europa fecham majoritariamente em baixa

O índice FTSE-100, da bolsa de Londres, fechou em alta de 0,08%, aos 7.671,53 pontos - Foto: Filippo Vicarelli

Os mercados acionários europeus encerram majoritariamente em baixa o pregão desta segunda-feira, 29, à medida que investidores realizaram lucros em meio a fortes ganhos vistos neste ano. O índice pan-europeu Stoxx-600 fechou em queda de 0,22%, aos 399,67 pontos.

Em uma semana com diversos drivers, como a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e o discurso sobre o Estado da União do presidente americano, Donald Trump, os investidores agiram com cautela e aproveitaram o momento para realizar lucros após o rali visto neste início de ano.

No âmbito geopolítico, o Reino Unido obteve uma vitória em relação às negociações sobre a saída do país da União Europeia (Brexit). Os britânicos pediram dois anos de transição para implantarem mudanças depois do início do divórcio. A resposta dos 27 membros da UE foi de que esse período se estenderá até dezembro de 2020, o que totaliza 21 meses dos 24 solicitados. De acordo com o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, em princípio, nada mudará nessa data em relação ao acesso ao mercado único, leis alfandegárias e direitos aos cidadãos em relação ao que se conhece hoje, entre outros pontos que ainda estarão em discussão nos próximos meses.

O índice FTSE-100, da bolsa de Londres, fechou em alta de 0,08%, aos 7.671,53 pontos. Entre os bancos, o Barclays caiu 1,12% e o Standard Chartered perdeu 1,24%. Em Frankfurt, o índice DAX recuou 0,12%, aos 13.324,48 pontos. Já na bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em baixa de 0,14%, aos 5.521,59 pontos.

O índice FTSE-MIB, da bolsa de Milão, perdeu 0,23%, aos 23.801,55 pontos, enquanto o índice Ibex-35, de Madri, cedeu 0,38%, aos 10.555,60 pontos. Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em queda de 0,66%, aos 5.730,22 pontos.