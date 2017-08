Bolsas da Europa fecham em queda em meio a tensões com Coreia do Norte

Os principais índices acionários da Europa fecharam em queda nesta terça-feira, 29, em meio a tensões geopolíticas provocadas pelo novo teste de míssil efetuado pela Coreia do Norte no fim da tarde de segunda-feira. A busca por ativos de segurança ofuscou os papéis corporativos e fez o índice pan-europeu Stoxx 600 recuar 1,04%, para 368,42 pontos.

Por volta das 18h30 (de Brasília) de segunda, a Coreia do Sul comunicou que o Norte lançou um míssil balístico que atravessou o espaço aéreo japonês e caiu no Mar do Japão. A ação fez o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, convocar uma reunião de emergência na Organização das Nações Unidas (ONU) e exigir que seja aumentada a pressão sobre o ditador norte-coreano Kim Jong-un. Com isso, os mercados foram contagiados por medo renovado de uma ameaça nuclear, com o movimento de aversão a risco provocando nova disparada do euro ante o dólar e queda firme das bolsas.

Na bolsa de Londres, as blue chips seguiram firmes no território negativo e o FTSE 100 fechou em queda de 0,87%, aos 7.337,43 pontos. Naquele mercado, os investidores também monitoraram a nova rodada de negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia e suas implicações para o empresariado.

Frankfurt teve uma das maiores quedas porcentuais, também reagindo aos receios com possíveis confrontos entre Coreia do Norte e EUA, além de alguns fatores regionais. A Volkswagen anunciou nesta terça o recall de 280 mil veículos nos Estados Unidos devido a falhas na injeção eletrônica e, com isso, o papel da companhia caiu 0,71%. O DAX em si recuou 1,46%, para 11.945,88 pontos.

Em Milão, o FTSE Mib, que é composto em grande proporção por bancos, foi fortemente afetado por quedas nas principais instituições e recuou 1,46%, para 21.408,62 pontos. O Intesa Sanpaolo acumulou perda de 1,82%, enquanto o BPM recuou 3,80%.

A queda no setor bancário afetou também o Ibex 35, de Madri, que fechou em baixa de 0,91%, aos 10.192,60 pontos. O Banco Santander foi a empresa com maior volume de negócio na bolsa e acumulou queda de 1,40%.

Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,35%, para 5.111,37 pontos. Já o CAC 40, de Paris, recuou 0,94%, aos 5.031,92 pontos.

