Bolsas da Europa fecham em queda em meio a tensões com a Coreia do Norte

As tensões geopolíticas envolvendo a Coreia do Norte voltaram a ditar o ritmo dos mercados acionários europeus, que fecharam em queda nesta segunda-feira, 4, após o regime de Kim Jong-un realizar o sexto e maior teste nuclear no domingo. A nova empreitada fez os Estados Unidos prometerem "resposta militar esmagadora" e disseminou temores nos mercados.

Além disso, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) iniciou nesta segunda uma reunião de emergência para discutir a iniciativa de Kim Jong-un. A China, principal aliada da Coreia do Norte, fez críticas ao programa nuclear do país, mas ressaltou que "nunca permitiremos o caos nem guerra na Península Coreana", fazendo uma advertência contra o risco de uma eventual guerra na região.

A atenção dos investidores em relação à Coreia do Norte disputa espaço, ainda, com a decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE), cujo anúncio está marcado para quinta-feira. Especula-se que a autoridade monetária vai discutir o ritmo da retirada do programa de relaxamento quantitativo (QE). Em meio a esse cenário cauteloso, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,52%, aos 374,20 pontos.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,36%, aos 7.411,47 pontos. A busca por segurança se refletiu nas ações de mineradoras de metais preciosos, como a Fresnillo, que subiu 2,91%. Já o setor ligado a turismo amargou quedas. Destaque negativo para a International Consolidated Airlines, que recuou 2,19%. Os papéis de bancos também tiveram queda generalizada, com o Barclays caindo 1,01% e o Royal Bank of Scotland recuando 1,11%.

O DAX, de Frankfurt, caiu 0,33%, para 12.102,21 pontos. Além das tensões com a Coreia do Norte, o índice alemão, que tem relação forte com os mercados americanos, sofreu com o feriado nos EUA, que manteve as bolsas fechadas. Deutsche Bank e Commerzbank estiveram entre as ações mais negociadas e caíram 0,48% e 0,81%, respectivamente.

Milão, cujo índice FTSE Mib tem forte presença bancária, caiu 0,31%, aos 21.790,62 pontos. O Intesa Sanpaolo recuou 0,21%, enquanto o BPM caiu 2,29%. Em Madri, o Ibex 35 fechou em queda de 0,80%, aos 10.243,20 pontos. Lisboa caiu 0,61%, para 5.163,50 pontos, e Paris recuou 0,38%, para 5.103,97 pontos.

