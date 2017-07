Bolsas da Europa fecham em queda, com notícias corporativas e câmbio em foco

As bolsas europeias fecharam em queda nesta sexta-feira, 21b A valorização do euro durante o pregão deixou companhias exportadoras pressionadas no continente. Além disso, investidores monitoraram balanços e outras notícias do setor corporativo.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 1,02%, em 380,16 pontos. Na comparação semanal, o Stoxx 600 teve baixa de 1,73%.

Em um dia sem indicadores relevantes na Europa, notícias de empresas estiveram em foco. O setor automobilístico ficou pressionado nas praças locais, após a revista Der Spiegel revelar que há uma investigação na Alemanha de um cartel entre algumas montadoras, entre elas a Volkswagen e a Daimler, em um caso que remete aos anos 1990. Além disso, a valorização do euro durante o pregão pressionou as ações de exportadoras do continente e papéis de energia foram penalizados pela queda do petróleo.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em queda de 0,47%, em 7.452,91 pontos, mas na semana avançou 1,01%. Entre os bancos britânicos, Lloyds e Barclays recuaram hoje 0,84% e 1,51%, respectivamente. A mineradora Glencore teve queda de 1,62%, mesmo em dia de alta do cobre, enquanto a Antofagasta subiu 0,40%. A petroleira BP caiu 0,88%.

Em Frankfurt, o índice DAX recuou 1,66%, a 12.240,06 pontos. Na semana, o DAX recuou 3,10%. No setor automobilístico, BMW caiu 2,61% e Daimler recuou 2,07%, enquanto Volkswagen teve baixa de 3,64%. Siemens, por sua vez, teve queda de 1,8%, após anunciar que reduzirá sua presença na Rússia, onde quatro turbinas a gás fornecidas pela empresa foram enviadas à Crimeia, uma região da Ucrânia ocupada pelos russos. No setor de energia, E.ON caiu 1,17%.

Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 perdeu 1,57%, para 5.117,66 pontos hoje e, na semana, teve queda de 2,25%. Valeo recuou 6,9%, após publicar resultados no primeiro semestre que frustraram as expectativas. Já Engie subiu 0,9%, beneficiando-se ainda de uma decisão judicial que anulou tarifas reguladas na França.

O índice FTSE-MIB, da bolsa de Milão, fechou em queda de 1,10%, em 21.202,16 pontos. Na semana, o índice recuou 1,35%. A petroleira Total teve baixa de 1,45%, enquanto Crédit Agricole e BNP Paribas perderam 0,96% e 1,01%, respectivamente.

Na bolsa de Madri, o IBEX-35 caiu 1,31%, para 10.426,60 pontos, e recuou 2,14% na semana. A petroleira ENI teve baixa de 0,84%. Entre os bancos da Itália, Intesa Sanpaolo e BPM caíram 0,56% e 1,67%, respectivamente. Fiat recuou 2,62%.

Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em baixa de 0,34%, em 5.296,15 pontos, e recuou 0,12% na comparação semanal. Banco Comercial Português teve queda de 0,68%, Galp Energia caiu 1,24% e Sonae, 1,64%, mas Corticeira Amorim subiu 1,23%. (Com informações da Dow Jones Newswires)

