Bolsas da Europa fecham em queda com euro, petróleo e cautela com Brexit

Os mercados acionários europeus fecharam em queda nesta segunda-feira, 28, com a mais recente escalada do euro prejudicando papéis de exportadoras. Os preços do petróleo, que operaram em forte queda durante os negócios na Europa também contribuíram com o movimento baixista.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,51% (-1,92 ponto), aos 372,15 pontos.

Ao falar sobre o crescimento global e defender o livre comércio em discurso em Jackson Hole na semana passada, o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, deixou a porta aberta para um novo rali da moeda comum, que começou na tarde de sexta-feira e se estendeu durante a manhã desta segunda-feira. Na sessão de perguntas e respostas, no entanto, Draghi comentou brevemente sobre política monetária, ao dizer que o programa de compra de ativos da instituição "tem sido muito bem sucedido" e que um grau significativo de estímulos ainda é necessário para dar apoio à economia da zona do euro.

A cautela também predominou devido ao início de uma nova rodada de negociações da saída britânica da União Europeia. Apesar de um feriado no Reino Unido ter deixado os mercados fechados em Londres, o ministro do Reino Unido para o Brexit, David Davis, se reuniu com o principal negociador do bloco europeu, Michel Barnier, em Bruxelas. A retomada das negociações se dá após o governo britânico ter divulgado uma série de documentos com algumas de suas ideias sobre o Brexit.

Sem indicadores relevantes da região, o petróleo também influenciou os negócios, ao operar em forte queda durante a manhã. Analistas ponderaram sobre quais fatores poderiam prevalecer no mercado de petróleo, após a tempestade tropical Harvey provocar o fechamento de refinarias e prejudicar a demanda por petróleo. Nesse pano de fundo, os preços do óleo recuaram fortemente, apesar do petróleo Brent, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), cair menos que o WTI, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), devido ao fechamento de dois campos de petróleo na Líbia.

Em Frankfurt, o índice DAX fechou em queda de 0,37%, aos 12.123,47 pontos. A Daimler perdeu 0,51%, a BMW cedeu 0,21% e a Lufthansa recuou 0,55%. Entre os bancos, o Deutsche Bank baixou 0,62% e o Commerzbank caiu 0,35%.

O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, perdeu 0,48%, aos 5.079,75 pontos. A Peugeot caiu 0,25% e a L'Oréal cedeu 0,42%. Já a Total acompanhou os preços do petróleo e recuou 0,44%. Entre as instituições financeiras, o Société Générale teve baixa de 0,37% e o BNP Paribas teve queda de 0,42%.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE-Mib fechou em baixa de 0,09%, aos 21.726,21 pontos. Apesar de instituições financeiras terem subido, como o Intesa Sanpaolo (+0,85%) e o Banco BPM (+0,99%), companhias como Enel (-0,29%) e Saipem (-0,20%) fizeram com que o índice terminasse no vermelho.

O índice Ibex-35, de Madri, recuou 0,47%, aos 10.285,50 pontos. Já na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 fechou na mínima, em baixa de 0,70%, aos 5.129,53 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires)

