Bolsas da Europa fecham em queda com coronavírus e manutenção de juros pelo BoE

A medida em que o coronavírus se espalha pelo globo, com ao menos 170 mortos na China, aumentam também os temores de que as economias sejam afetadas pelo surto - Foto: Getty Images

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta quinta-feira, 30, com os temores em torno da disseminação do coronavírus novamente em foco. O número de afetados na China passa dos 8 mil e a doença já chega a 18 países, além da principal nação asiática. Os investidores também acompanharam, hoje, a decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), que manteve a taxa de juros em 0,75% ao ano. A instituição, porém, mostrou-se mais pessimista em relação à perspectiva econômica do Reino Unido, que também se prepara para o Brexit. O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou o dia em queda de 1,08%, a 414,75 pontos.

A medida em que o coronavírus se espalha pelo globo, com ao menos 170 mortos na China, aumentam também os temores de que as economias sejam afetadas pelo surto, sustentando aversão a risco nos mercados acionários do Velho Continente. O índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, fechou em queda de 1,41%, aos 13.157,12 pontos. A maior perda foi da Volkswagen, com desvalorização de 3,48%. Em Paris, o índice CAC 40 recuou de 1,40% a 5.871,77 pontos.

Na Bolsa de Londres, o índice FSTE 100 encerrou o dia em queda de 1,36%, a 7.381,96 pontos. As ações da BHP caíram 1,73% e as do banco Barclays recuaram 0,30%. Por lá, a bolsa também reagiu negativamente à decisão do BoE de manter o juro básico em 0,75%, ampliando as perdas.

Analistas se dividem quanto às novas decisões de política monetária do BoE. Enquanto a Capital Economics acredita que o BC inglês deve manter a taxa este ano, o Danske Bank avalia que a decisão de hoje sinaliza possibilidade de corte de juros num futuro próximo. Em coletiva, o presidente do BoE, Mark Carney, afirmou que a autoridade monetária está "monitorando" o surto de coronavírus "de perto", mas destacou que "ainda é muito cedo" para avaliar a questão.

O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, recuou 1,59%, a 23.781,10 pontos. O PSI 20, de Lisboa, fechou em queda de 0,25% a 5.246,00 pontos, e o índice Ibex 35, de Madri, caiu 0,72% a 9.477,90 pontos.