Bolsas da Europa fecham em queda com coronavírus, balanços e indicadores

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta quinta-feira, 20, com todos os principais índices acionários do continente na mínima intraday. Com o coronavírus ainda no radar, investidores repercutiram balanços negativos de empresas da região, indicadores mistos e a ata do Banco Central Europeu (BCE). O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou em queda de 0,62%, em 431,20 pontos.

Uma maior aversão ao risco voltou a predominar nos mercados hoje, após a China decidir mudar, mais uma vez, a metodologia para contagem dos casos de coronavírus, excluindo aqueles confirmados clinicamente. Em entrevista coletiva, a Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou o número de pessoas diagnosticadas com a doença no país asiático para 74.675, com 2.121 mortes. No resto do mundo, são 1.076 casos em 26 países, incluindo sete mortes.

Conforme destaca o BBH, em nota enviada a clientes, o noticiário sobre a epidemia trouxe cautela às bolsas. Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em baixa de 0,27%, a 7.436,64 pontos, após passar boa parte do pregão em alta. As ações da mineradora Anglo American subiram 1,65% após a empresa divulgar lucro acima do esperado.

De manhã,o Escritório Nacional de Estatísticas divulgou que as vendas no varejo britânico subiram 0,9% em janeiro ante dezembro, abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 1,5% nas vendas.

Na Bolsa de Frankfurt, o índice DAX recuou 0,91%, a 13.664,00 pontos, na esteira da piora do índice GfK de confiança do consumidor, que caiu de 9,9 pontos em fevereiro para 9,8 pontos na pesquisa de março. "O indicador continua a mostrar riscos negativos para o crescimento do consumo", destacou a Pantheon Macroeconomics, em relatório enviado a clientes.

A ata do Banco Central Europeu (BCE) também movimentou o noticiário econômico do continente. Embora não tenha citado o coronavírus, o documento ressaltou que os riscos para a economia global permanecem moderados. Na avaliação da Capital Economics, a ata reforça a previsão de que o crescimento e a inflação da zona do euro permanecerão baixos.

Em Paris, o CAC 40 caiu 0,80%, a 6.062,30 pontos. Os papeis da Air France-KLM, que queda no lucro em 2019 e alertou para os riscos do coronavírus, teve queda de 3,49% no mercado francês.

Outro balanço decepcionante divulgado hoje foi o da Telefónica, que teve prejuízo líquido de 202 milhões de euros no 4º trimestre de 2019. As ações da companhia lideraram as perdas na Bolsa de Madrid, com queda de 3,82%, enquanto o índice Ibex 35 recuou 1,51%, 9.931,00.

Em Milão, o índice FTSE MIB perdeu 1,56%, a 25.080,16 pontos. Já na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 caiu 0,45%, a 5.411,21 pontos.