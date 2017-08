Bolsas da Europa fecham em forte queda, reagindo a ataque terrorista na Espanha

Os mercados acionários europeus fecharam em forte queda nesta sexta-feira, 18, refletindo uma aversão a risco que se espalhou desde a quinta-feira nos mercados globais devido a um ataque terrorista na Espanha. Pesou, ainda, o agravamento da crise envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O índice Stoxx-600 fechou em baixa de 0,72% (-2,70 pontos), aos 374,17 pontos. Na semana, no entanto, o índice subiu 0,55%.

O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em queda de 0,56%, aos 10.385,70 pontos, com ganho semanal de 1,00%. Em Londres, o índice FTSE-100 perdeu 0,86%, aos 7.323,98 pontos, com alta semanal de 0,19%. Já em Frankfurt, o índice DAX caiu 0,31%, aos 12,165,19 pontos, com avanço semanal de 1,26%.

O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, recuou 0,64%, aos 5.114,15 pontos, com alta semanal de 1,05%. Em Lisboa, o índice PSI-20 teve baixa de 1,09%, aos 5.186,10 pontos, com queda semanal de 0,30%. A Bolsa de Milão, no entanto, destoou e fechou em alta de 0,12%, na máxima, aos 21.814,96 pontos, com avanço semanal de 2,16%.

O terrorismo voltou a assombrar a Europa e impulsionou um movimento de aversão a risco no continente, semelhante ao visto na semana passada, quando houve uma escalada retórica de tensões entre Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Desta vez, a Espanha foi alvo de ataques, os quais foram reivindicados pelo grupo terrorista Estado Islâmico.

O atentado em Barcelona deixou 13 mortos e mais de 100 feridos, de acordo com autoridades catalãs, até o momento. Um outro ataque era previsto em Cambrils, cidade próxima a Barcelona, mas os terroristas foram impedidos pela polícia local durante a madrugada de quinta para sexta-feira. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, comentou que a luta contra o terrorismo é uma "batalha global" e se transformou no principal problema da Espanha.

Companhias aéreas e de lazer e turismo foram algumas das principais afetadas nesta sexta-feira. Esse segmento liderou as perdas do Stoxx-600, já que costuma ser o mais atingido em casos de terrorismo. Entre as companhias aéreas, a britânica Easyjet recuou 0,85% e a irlandesa Ryanair perdeu 2,00%. Já a IAG, da qual faz parte a Iberia, principal empresa espanhola do setor, fechou em baixa de 2,00% na Bolsa de Londres. (Com informações da Dow Jones Newswires)

Veja Também

Comentários