Bolsas da Europa fecham em baixa; Stoxx 600 tem maior queda diária desde junho

As principais bolsas da Europa encerraram o pregão desta quinta-feira, 9, em queda, pressionadas pelos resultados de balanços corporativos e pelo avanço do euro, que limita os ganhos de exportadoras. O índice pan-europeu Stoox 600 terminou com recuo de 1,11%, aos 390,07 pontos. Esta foi a maior perda diária porcentual desde 29 de junho.

Os balanços corporativos têm pesado sobre o sentimento do mercado. Estudo do Deutsche Bank aponta que 78% das empresas do Stoxx 600 que divulgaram balanços apresentaram desaceleração do crescimento do lucro por ação, que passou de 18% no segundo trimestre para 7,6% no terceiro trimestre.

Entre os resultados, o destaque desta quinta-feira foi o balanço do Burberry Group, que registrou lucro ajustado de 188 milhões de libras no primeiro semestre fiscal, alta de 28% ante igual período de 2016. Porém, a companhia informou que não espera crescimento nas vendas até o ano fiscal de 2021, o que fez com que as ações, listadas na Bolsa de Londres, despencassem 9,97%. Essa é a menor queda diária do papel em cinco anos.

Assim, o índice britânico FTSE-100 recuou 0,61%, para 7.484,10 pontos. Os papéis da mineradora BHP Billiton cederam 3,18%, pressionado pela baixa dos contratos futuros do minério de ferro e do cobre.

No front macroeconômico, o aumento da previsão de crescimento da zona do euro pela União Europeia causou mais dor de cabeça que otimismo para os investidores do mercado de ações. Isso porque ao prever que o Produto Interno Bruto (PIB) da região da moeda comum cresça 2,2% em 2017, ante 1,7% na projeção anterior, o euro ganhou fôlego ante o dólar, o que prejudicou o desempenho de ações de exportadoras.

Tanto que o índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, teve queda de 1,49%, para 13.182,56 pontos. O indicador acionário tem forte peso de ações de empresas exportadoras. Entre as principais perdas estão as da Infineon Technologies (-3,76%) e da Siemens (-3,73%).

Na Espanha, o governo diminuiu a perspectiva para o PIB e culpou a crise na Catalunha. O índice IVEX-35, da Bolsa de Madri, recuou 0,86%, para 10.141,10 pontos. As principais perdas foram do Banco Santander (-0,75%) e CaixaBank (-2,19%).

Em Paris, um dia depois de subir mais de 9%, as ações da Ubisoft Entertainment recuaram 2,95%. O salto na véspera havia sido causado pelo anúncio do lucro de 264,2 milhões de euros, impulsionado pelo das vendas de jogos da empresa desenvolvedora Assassin's Creed. O índice CAC-40 recuou 1,16%, para 5.407,45 pontos.

O índice FTSE-Mib, da Bolsa de Milão, caiu para 22.641,31 pontos (-0,83%) e o PSI20, de Lisboa, terminou em 5.321,82 pontos (-0,15%). (Com informações da Dow Jones Newswires)