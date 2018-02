Bolsas da Europa fecham em baixa, com volumes modestos por feriado nos EUA

O BCE divulga a ata de sua última reunião de política monetária na quinta-feira - Foto: Investor

As bolsas europeias fecharam em território negativo nesta segunda-feira, 19. A sessão, porém, foi de volumes mais baixos, por causa do feriado do Dia do Presidente nos Estados Unidos, que deixou fechados os mercados no país. O feriado prolongado do ano-novo lunar na China também manteve bolsas fechadas na potência asiática e contribuiu para a fraqueza no pregão europeu.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,63%, em 378,24 pontos.

Em um dia sem indicadores importantes, investidores monitoraram as movimentações relativas ao Banco Central Europeu (BCE). A Irlanda anunciou nesta segunda que retirou a indicação do presidente do Banco Central da Irlanda, Philip Lane, para a vice-presidência do BCE. Com isso, o caminho ficou livre para o ministro das Finanças da Espanha, Luis de Guindos. O espanhol deve substituir o atual vice do BCE, Vítor Constâncio, cujo mandato termina no fim de maio, mas de Guindos ainda precisa do aval do conselho de ministros de Finanças da União Europeia e da nomeação dos líderes do bloco.

O BCE divulga a ata de sua última reunião de política monetária na quinta-feira. Estará no radar do mercado qualquer sinal que possa indicar a trajetória futura para o BCE. O banco central pode começar a reduzir neste ano seu programa de estímulos, embora seu comando enfatize que isso ocorrerá em ritmo gradual.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em queda de 0,64%, em 7.247,66 pontos. Entre as ações em foco, Reckitt Benckiser caiu 7,1%, após registrar um crescimento fraco em suas vendas e queda nas margens em 2017, embora aquisições tenham impulsionado lucro e receita. Fidessa, por outro lado, subiu 13%, após a fabricante de softwares para operações financeiras informar que seu lucro aumentou no ano passado.

Em Frankfurt, o índice DAX teve baixa de 0,53%, a 12.385,60 pontos. Daimler caiu 2,06%, após o semanário alemão Bild am Sonntag informar que a empresa pode ter usado um software para ajudar alguns de seus veículos a passar em um teste de controle de emissão de poluentes nos EUA. Entre as ações mais negociadas, Deutsche Bank subiu 2,10%, Deutsche Telekom avançou 0,15% e E.ON teve baixa de 0,01%.

Na bolsa de Paris, o CAC-40 recuou 0,48%, a 5.256,18 pontos.

O índice FTSE-MIB, da bolsa de Milão, fechou em baixa de 1,00%, em 22.568,92 pontos, na mínima do dia. Entre os bancos italianos, Intesa Sanpaolo recuou 0,96%, mas BPM subiu 0,70%. A petroleira ENI ficou estável.

Em Madri, o índice IBEX-35 caiu 0,26%, a 9.806,20 pontos. O papel do Santander caiu 0,50%, mas CaixaBank avançou 1,22%. Telefónica, por sua vez, teve baixa de 0,34%.

Na bolsa de Lisboa, o PSI-20 teve recuo de 1,27%, a 5.435,65 pontos.