Bolsas da Europa fecham em baixa com tensões envolvendo a Coreia do Norte

O acirramento das tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte fez com que a maioria dos mercados acionários europeus fechasse no vermelho nesta terça-feira, 5, em um movimento de busca por segurança. O índice pan-europeu Stoxx-600 fechou em queda de 0,08%, aos 373,87 pontos.

A nova troca de ameaças entre Washington e Pyongyang voltou a afetar os mercados, gerando uma busca por ativos considerados mais seguros, como o iene, os juros dos Treasuries e o ouro. Nesta terça-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se mostrou cético em relação a sanções contra Pyongyang, dizendo que considera essa alternativa "inútil e ineficaz".

Em seu perfil no Twitter, o presidente americano, Donald Trump, comentou que autorizou a venda de "equipamento militar muito sofisticado" para o Japão e a Coreia do Sul. O regime norte-coreano, por sua vez, disse que as declarações de Trump sugerem que ele está "pedindo por uma guerra".

Na agenda de indicadores, a IHS Markit divulgou que o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores de serviços e da indústria, ficou inalterado em agosto na comparação com julho, em 55,7. O resultado veio abaixo da expectativa dos analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que esperavam leve alta, para 55,8.

Na Alemanha, o PMI composto subiu de 54,7 em julho para 55,8 em agosto, abandonando aquele que teria sido o menor nível em dez meses. Com isso, o índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, destoou dos demais e fechou em alta de 0,18%, aos 12.123,71 pontos. A BMW subiu 1,73% e a Merck avançou 2,37%.

Já no Reino Unido, o PMI composto recuou de 53,8 em julho para 53,2 em agosto, no menor nível em 11 meses, de acordo com a IHS Markit. O índice FTSE-100, da Bolsa de Londres, fechou em queda de 0,52%, aos 7.372,92 pontos. Instituições financeiras colaboraram para o movimento baixista, com o Lloyds perdendo 0,47% e o Barclays cedendo 1,21%.

Em Paris, o índice CAC-40 baixou 0,34%, aos 5.086,56 pontos. Apesar da alta do Carrefour (+0,36%), papéis de instituições financeiras pesaram, com a queda do Société Générale (-1,26%) e do BNP Paribas (-1,88%). Na Bolsa de Milão, o índice FTSE-Mib recuou 0,24%, aos 21.737,69 pontos. Telecom Itália (-0,57%) e Intesa Sanpaolo (-0,71%) contribuíram para as perdas.

O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em queda de 0,62%, aos 10.179,80 pontos. Já em Lisboa, o índice PSI-20 cedeu 0,53%, aos 5.136,00 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires)

