Bolsas da Europa fecham em baixa, com tensão entre EUA e Coreia do Norte

Os mercados acionários europeus fecharam em baixa nesta quarta-feira, 9, pressionados pela tensão geopolítica entre Estados Unidos e Coreia do Norte, que trocaram ameaças públicas no dia anterior. Investidores saíram de ativos de maior risco, como as ações, e passaram para ativos seguros, como os títulos públicos, o ouro e moedas como o iene e o franco suíço.

O índice pan-europeu Stoxx-600 fechou em queda de 0,73% (-2,78 pontos), aos 379,87 pontos.

Na terça-feira, 8, o presidente americano, Donald Trump, ameaçou Pyongyang com "fogo e fúria nunca vistos antes pelo mundo" caso a intimidação do regime de Kim Jong-un contra Washington continuasse. Horas depois, a Coreia do Norte respondeu, ameaçando lançar mísseis no território de Guam, que é administrado pelos EUA, argumentando que os recentes exercícios militares realizados pelos EUA levam a situação regional a um "ponto extremo" e que podem provocar um "conflito perigoso".

Bancos contribuíram para o movimento baixista em solo europeu, devido à fuga para um porto seguro, já que ações de instituições financeiras são consideradas de maior risco. O índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, fechou em baixa de 1,12%, aos 12.154,00 pontos. O Deutsche Bank perdeu 3,78% e o Commerzbank cedeu 4,14%. A Deutsche Lufthansa também esteve entre as maiores perdas, ao cair 1,92%.

Em Londres, o índice FTSE-100 caiu 0,59%, aos 7.498,06 pontos. Entre instituições financeiras, o Lloyds perdeu 0,52%, o Barclays cedeu 0,76% e o Royal Bank of Scotland teve queda de 2,08%. Mineradoras de metais preciosos, no entanto, amenizaram o movimento baixista, com a Fresnillo ganhando 4,89% e a Randgold Resources avançando 2,79%.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 cedeu 1,40%, aos 5.145,70 pontos. O BNP Paribas fechou com perda de 2,35%; o Société Générale caiu 3,03% e o Crédit Agricole teve baixa de 2,07%.

O índice FTSE-Mib, de Milão, recuou 0,91%, aos 21.848,37 pontos. Entre os bancos, o Intesa Sanpaolo caiu 1,30%, o Banco BPM baixou 1,19% e o Unicredit perdeu 1,80%.

Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em queda de 0,46%, aos 5.252,32 pontos; já o índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, perdeu 1,29%, aos 10.596,00 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires)

