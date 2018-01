Bolsas da Europa fecham em alta, puxadas por balanços

Durante a manhã, o tom do mercado era de espera pelo discurso do presidente americano, Donald Trump, em Davos, no Fórum Econômico Mundial, mas a falta de uma declaração mais forte do líder manteve os mercados focados na conjuntura local - Foto: Pinterest

Os principais índices acionários europeus fecharam em alta nesta sexta-feira, 26, estimulados, principalmente, por resultados trimestrais satisfatórios de algumas companhias, que despertaram otimismo nos investidores.

O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou o dia aos 400,57 pontos, alta de 0,50%, enquanto o CAC-40, de Paris, apontou o maior ganho porcentual das principais bolsas, puxado pelo setor de luxo, fechando em alta de 0,87%.

A holding que engloba Moët Chandon, Henessy e Louis Vuitton, a LVMH, divulgou nesta sexta-feira que sua receita subiu 13% no quarto trimestre de 2017, na comparação com o mesmo período de 2016. O resultado, além de fazer as ações da LVMH fecharem em alta de 4,89%, também beneficiou outras empresas do setor: A Christian Dior subiu 4,66% e a Kering avançou 2,64%.

Durante a manhã, o tom do mercado era de espera pelo discurso do presidente americano, Donald Trump, em Davos, no Fórum Econômico Mundial, mas a falta de uma declaração mais forte do líder manteve os mercados focados na conjuntura local.

Em Londres, o FTSE recebeu impulso do PIB do Reino Unido, que mostrou crescimento de 0,5% no quarto trimestre do ano passado ante os três meses imediatamente anteriores. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam ganho um pouco menor, de 0,4%. Na comparação anual, o PIB do Reino Unido avançou 1,5% entre outubro e dezembro, também superando a projeção do mercado, de alta de 1,3%. O índice fechou em alta de 0,65%.

Outra dose de otimismo veio da Alemanha, onde a chanceler Angela Merkel e os líderes da União Cristã-Social (CSU) e do Partido Social-Democrata (SPD) se iniciaram nesta sexta-feira conversas formais para formar um governo de coalizão. Depois de quatro meses das eleições gerais, finalmente a Alemanha caminha para uma resolução do problema. O DAX fechou em alta de 0,31%.

A bolsa de Madri (Ibex 35) ficou estável em 10.595,40 pontos; em Milão o FTSE MIB foi a 23.856,99, em alta de 0,58%; a bolsa de Portugal (PSI-20) subiu

0,03%, a 5.768,48 pontos.