Bolsas da Europa fecham em alta, impulsionadas pelo setor bancário

As bolsas europeias fecharam em alta nesta sexta-feira, 3. Além de monitorar notícias de empresas, os investidores reagiram a indicações de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve afrouxar regulações para o setor financeiro no país. As mineradoras, por outro lado, foram penalizadas em jornada negativa para o cobre após a China elevar juros em sua linha de crédito permanente.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com ganhos de 0,71% (2,56 pontos), em 364,51 pontos. Na semana, o Stoxx 600 caiu 0,51%.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 subiu 0,67%, para 7.188,30 pontos, e avançou 0,05% durante a semana. No setor bancário, Lloyds subiu 1,48%, RBS ganhou 2,70% e Barclays avançou 3,39%. Já entre as mineradoras, Glencore caiu 4,77%, BHP Billiton cedeu 2,48% e Antofagasta teve baixa de 3,27%.

Em Frankfurt, o índice DAX fechou em alta de 0,20%, em 11.651,49 pontos. Na semana, o DAX caiu 1,38%. Os bancos alemães se saíram bem hoje, como o Deutsche Bank (+3,63%) e o Commerzbank (+0,60%). No setor de energia, E.ON caiu 0,88%, enquanto a companhia aérea Lufthansa perdeu 0,77%.

Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 avançou 0,65%, para 4.825,42 pontos. Durante a semana, o CAC-40 recuou 0,30%. O papel do Crédit Agricole subiu 1,03% hoje e o do BNP Paribas avançou 1,46%, enquanto o da petroleira Total ganhou 1,41%.

O índice FTSE-MIB, da bolsa de Milão, fechou com ganhos de 1,20%, em 19.116,04 pontos. Na semana, o índice da bolsa italiana caiu 1,10%. Nesta sexta-feira, Intesa Sanpaolo subiu 2,66% e Banco BPM, 1,66%. No setor de energia, Eni avançou 2,61%.

Na bolsa de Madri, o índice IBEX-35 subiu 0,60%, para 9.462,70 pontos, mas caiu 0,44% na semana. Banco Popular Español e Urbas Grupo Financiero caíram 7,43% e 4,17%, mas Santander avançou 0,87% e Banco de Sabadell teve alta de 0,87%. CaixaBank subiu 1,23%.

Em Portugal, a bolsa de Lisboa se destacou: o índice PSI-20 fechou em alta de 2,77%, em 4.622,82 pontos, e ganhou 0,28% na semana. Banco Comercial Português subiu 3,90% e Galp Energia avançou 1,76%. (Com informações da Dow Jones Newswires)

