Bolsas da Europa fecham em alta, em sessão positiva para o setor de energia

As bolsas europeias fecharam em alta nesta segunda-feira, 15, em sessão marcada pelo avanço do petróleo, que beneficiou ações do setor de energia. As mineradoras e papéis de bancos também tiveram em geral bom desempenho, mas várias praças ficaram próximas da estabilidade. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou estável, em 395,62 pontos.

Na agenda de indicadores, o Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal cresceu 1% no primeiro trimestre ante o quarto trimestre do ano passado. Na comparação anual, o PIB português avançou 2,8%. Na Grécia, o PIB encolheu 0,1% no primeiro trimestre ante o anterior, enquanto na comparação anual a queda foi de 0,5%.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,26%, em 7.454,37 pontos. Entre as mineradoras, Glencore e Anglo American subiram 3,16% e 3,22%, respectivamente. No setor bancário, Lloyds teve ganho de 1,00% e Barclays, de 2,28%. A petroleira BP, por sua vez, fechou em +0,91%.

Em Frankfurt, o índice DAX avançou 0,29%, chegando a 12.807,04 pontos. O papel da E.ON, do setor de energia, subiu 1,18%. Entre os principais bancos, Commerzbank e Deutsche Bank avançaram 2,67% e 2,24%, respectivamente. Já o papel da Basf caiu 1,35% e o da Telefonica Deutschland teve baixa de 0,69%. Siemens subiu 0,04%.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou com ganho de 0,22%, em 5.417,40 pontos, na máxima do dia. A petroleira Total avançou 0,77%, enquanto o banco Crédit Agricole teve ganho de 0,81% e o BNP Paribas subiu 0,77%. Entre as mais negociadas, Air France-KLM subiu 3,61%, mas Avanquest recuou 0,79%.

Em Milão, o índice FTSE-MIB teve alta de 0,60%, a 21.704,46 pontos. Entre os bancos italianos, Intesa Sanpaolo subiu 0,50%, Banco BPM avançou 1,36% e UniCredit teve alta de 0,41%. No setor de energia, ENI avançou 0,74%. A montadora Fiat, por sua vez, avançou 1,50%.

Na Bolsa de Madri, o IBEX-35 avançou 0,56%, para 10.957,80 pontos. Santander subiu 1,92% e Urbas Grupo Financiaro avançou 5,26%, mas Banco Popular Español se saiu mal e caiu 6,25%. Banco de Sabadell subiu 1,31% e Telefónica avançou 0,20%, mas Iberdrola terminou estável.

Em Lisboa, o índice PSI-20 subiu 0,12%, a 5.243,60 pontos, fechando na máxima do dia. Banco Comercial Português fechou em alta de 0,32%, Galp Energia avançou 1,22% e Ibersol ganhou 0,97%, mas Corticeira Amorim caiu 1,36% e EDP-Energias de Portugal teve baixa de 6,42%. Com informações da Dow Jones Newswires.

