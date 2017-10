Bolsas da Europa fecham em alta, de olho em balanços e indicadores

As bolsas europeias fecharam em alta nesta terça-feira, 31, impulsionadas por resultados corporativos e também por alguns dados. A bolsa de Madri novamente se destacou, recuperando-se de quedas recentes. Já a bolsa de Frankfurt não operou, em dia de feriado na Alemanha para marcar os 500 anos da Reforma Protestante.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com ganho de 0,40%, em 395,48 pontos.

Entre as companhias em foco, a petroleira BP anunciou que teve lucro com custo de reposição de US$ 1,38 bilhão no terceiro trimestre, inferior ao de US$ 1,66 bilhão de igual período do ano passado. Já o lucro subjacente ficou em US$ 1,87 bilhão e superou a projeção de US$ 1,58 bilhão de 23 corretoras ouvidas pela própria empresa, o que beneficiou a ação. Ryanair também se destacou, após a companhia aérea registrar números fortes no primeiro semestre e confirmar suas projeções para todo o ano de 2017.

Na agenda de indicadores, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,6% no terceiro trimestre ante o anterior e 2,5% na comparação anual, um pouco acima das projeções dos analistas, de 0,5% e 2,4%, respectivamente. A taxa de desemprego na região da moeda comum passou de 9,0% em agosto a 8,9% em setembro, no menor nível desde 2009. Por outro lado, a inflação ao consumidor desacelerou de 1,5% em setembro para 1,4% na comparação anual de outubro, mais distante da meta do Banco Central Europeu (BCE) de quase 2%. Com isso, a instituição deve seguir com uma postura bem gradual nas decisões sobre retiradas de estímulo.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,07%, em 7.493,08 pontos. Entre as ações em destaque, BP subiu 1,71% e Ryanair teve ganho de 6,39%.

Em Paris, o índice CAC-40 avançou 0,18%, a 5.503,29 pontos. A petroleira Total subiu 0,21%, mas entre os bancos Société Générale recuou 1,34% e BNP Paribas cedeu 2,67%.

O índice FTSE-MIB, da bolsa de Milão, subiu 0,18%, a 22.793,69 pontos.

Na bolsa de Madri, o IBEX-35 fechou com ganho de 0,74%, a 10.523,50 pontos. A crise catalã continua a atrair atenção. Hoje, o Tribunal Supremo da Espanha aceitou o caso da procuradoria contra legisladores regionais favoráveis à secessão, enquanto o premiê Mariano Rajoy reuniu sua equipe para avaliar os próximos passos e as eleições catalãs, marcadas para dezembro após o governo regional ser dissolvido. O líder deposto, Carles Puigdemont, falou em Bruxelas e afirmou que a violência não impedirá o projeto político pela independência, rechaçada pelo governo Rajoy.

Em Lisboa, o índice PSI-20 teve alta de 0,54%, a 5.475,67 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires)