Bolsas da Europa fecham em alta, de olho em balanços e discursos do BCE

As bolsas europeias fecharam em alta nesta quarta-feira, 18. Resultados corporativos movimentaram os mercados, enquanto investidores monitoraram também declarações do comando do Banco Central Europeu (BCE), em um dia de agenda modesta de indicadores.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,29%, em 391,56 pontos.

O presidente do BCE, Mario Draghi, afirmou não ver sinais de que o relaxamento monetário promovido pelo banco central impeça a realização de reformas nos países da zona do euro. A próxima reunião do BCE ocorre no dia 26 e há expectativa sobre um possível anúncio de um ritmo mais lento em seu programa de compras de bônus.

Na agenda de indicadores, a taxa de desemprego do Reino Unido continuou em 4,3% no trimestre até agosto, como esperado pelos analistas, no patamar mais baixo desde 1975.

Já na arena política, a Catalunha seguiu no radar, na véspera do prazo dado pelo governo do premiê da Espanha, Mariano Rajoy, para que a administração regional recue de sua tentativa de independência. O governo de Madri diz que, caso não ocorra uma retificação, pode haver intervenção na província para evitar a secessão. A cautela deixou a bolsa de Madri em queda boa parte do pregão, mas ela melhorou mais para o fim do dia e fechou com sinal positivo.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,36%, em 7.542,87 pontos. A libra mais desvalorizada ajudou o sentimento, já que isso beneficia as exportadoras do Reino Unido. Entre os papéis em destaque, Pearson subiu 3%, ampliando os ganhos da sessão anterior depois de divulgar balanço. Já Reckitt Benckiser teve baixa de 2,5%, depois de cortar suas projeções para 2017 e dizer que pretende reestruturar suas operações em duas divisões distintas.

Em Frankfurt, o índice DAX avançou 0,37%, a 13.043,03 pontos. Entre os bancos alemães, Deutsche Bank e Commerzbank tiveram altas de 0,91% e 0,60%, respectivamente. No setor de energia, E.ON caiu 0,79%. Deutsche Telekom fechou em alta de 0,81%.

O índice CAC-40, da bolsa de Paris, subiu 0,42%, para 5.383,81 pontos. Entre os papéis mais negociados, Crédit Agricole subiu 1,36% e Natixis avançou 0,73%, mas Orange e Vallourec recuaram 0,50% e 1,77%, respectivamente. Société Générale subiu 1,33%.

Em Milão, o índice FTSE-MIB avançou 0,08%, a 22.354,69 pontos. Intesa Sanpaolo subiu 0,77% e Banco BPM avançou 0,97%, entre os bancos italianos, enquanto Saipem recuou 2,80%. A ENI, do setor de energia, caiu 0,07%, quase estável.

Na bolsa de Madri, o índice Ibex-35 teve ganho de 0,55%, a 10.273,40 pontos. Os bancos espanhóis se saíram bem, entre eles Santander (+0,70), Banco de Sabadell (+1,27%) e BBVA (+0,86%). Já Iberdrola recuou 0,51% e Amper cedeu 3,33%.

Em Lisboa, o índice PSI-20 avançou 0,19%, a 5.461,19 pontos. Banco Comercial Português subiu 0,43% e Altri ganhou 0,69%, enquanto Galp subiu 0,64% e Ibersol recuou 1,74%. (Com informações da Dow Jones Newswires)