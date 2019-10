Bolsas da Europa fecham em alta com retomada do otimismo

Os mercados acionários europeus encerraram o pregão desta quarta-feira, 9, em alta, com investidores novamente otimistas em relação às negociações comerciais entre Estados Unidos e China, após a imprensa norte-americana noticiar que o país asiático estaria disposto a um acordo parcial. Nesse cenário, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,40%, aos 379,00 pontos.

O dia foi de retomada de expectativas positivas para as negociações comerciais entre EUA e China, cuja nova rodada começa amanhã, revertendo o pessimismo de ontem, que reagia à inclusão de 28 empresas do país asiático na chamada "lista de entidades" de Washington. Tal relação exige licenças adicionais das companhias para negociações com empresas americanas.

O tom otimista desta quarta-feira se deu a partir de notícias de que Pequim estaria disposta a firmar um acordo com o governo de Donald Trump, ainda que parcial, bem como pretenderia propor a compra de 10 milhões de toneladas adicionais de soja dos EUA, em um gesto de aproximação.

Com isso, o índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, fechou em alta de 1,04%, aos 12.094,26 pontos, com avanço de 1,94% nas ações da Daimler.

Entre as montadoras, os papéis da Peugeot se fortaleceram em 0,90%, na Bolsa de Paris, onde o índice CAC 40 fechou em alta de 0,78%, aos 5.499,14 pontos. Em Milão, a Fiat subiu 0,61%. Por lá, o índice FTSE MIB avançou 0,60%, para 21.533,64 pontos.

O impasse envolvendo a saída do Reino Unido da União Europeia segue contendo o fôlego no mercado londrino, cujo índice FTSE 100 subiu 0,33%, aos 7.166,50 pontos. "O Brexit continua sendo um quebra-cabeça sem uma solução clara", destacam analistas do Western Union.

Hoje, circularam informações de que o bloco europeu poderia oferecer concessões para a formalização de um acordo com o governo britânico, o que não foi confirmado. Com a alta do petróleo, a British Petroleum encontrou espaço para avançar 0,94%.

O índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, fechou em alta de 0,58%, aos 8.991,90 pontos, enquanto o índice PSI 20, da Bolsa de Lisboa, subiu 0,16%, aos 4.921,06 pontos.

Investidores ainda monitoram falas do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, que hoje sinalizou que a economia dos EUA está "em um bom lugar", mas enfrenta riscos. O mercado ainda aguarda a publicação da ata da mais recente reunião do Fed, prevista para as 15 horas desta quarta-feira.