Bolsas da Europa fecham em alta com notícias do comércio global e olho em May

As bolsas europeias fecharam em alta nesta quarta-feira, 12, em jornada de maior otimismo com a questão comercial entre Estados Unidos e China. Além disso, investidores monitoraram o quadro na política do Reino Unido, onde a primeira-ministra Theresa May enfrentará um voto de desconfiança, enquanto tenta garantir a aprovação do acordo para a saída do país da União Europeia (UE), o chamado Brexit.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com ganho de 1,69%, em 350,01 pontos.

As declarações do presidente americano, Donald Trump, de que as negociações com a China seguem ocorrendo e que ele não pretende elevar tarifas de importação do país enquanto um acordo não for fechado animaram os mercados internacionais. O otimismo de Trump sobre o tema apoiou o apetite por risco também nos mercados europeus, diante das implicações para a economia mundial que um acordo como esse poderia ter.

Já no Reino Unido, o Partido Conservador, de May, levará adiante nesta tarde um voto de desconfiança contra a premiê. A expectativa diante dos parlamentares já consultados sobre o tema, porém, é que ela deve sobreviver à contestação de sua liderança, no momento em que busca conseguir garantias dos parceiros da UE para aprovar no Parlamento londrino o acordo do Brexit.

Outra notícia que agradou foi a informação de que o governo da Itália deve apresentar ainda hoje um orçamento revisado para a Comissão Europeia, com previsão de déficit menor do que o recusado anteriormente pelo órgão, de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB). Isso poderia melhorar a relação do país com o bloco e evitar um processo formal para apurar a trajetória das contas italianas.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 1,08%, em 6.880,19 pontos. Entre os bancos, Lloyds subiu 1,95% e Barclays, 3,22%. A mineradora Glencore teve ganho de 2,77%.

Em Frankfurt, o índice DAX avançou 1,38%, a 10,929,43 pontos. Deutsche Bank mostrou força, em alta de 5,81%, enquanto Commerzbank avançou 5,61%.

Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 teve ganho de 2,15%, a 4.909,45 pontos.

Em Milão, o índice FTSE-MIB registrou alta de 1,91%, a 18.945,80 pontos.

O índice IBEX-35, da bolsa de Madri, subiu 1,35%, a 8.853,40 pontos.

Em Lisboa, o índice PSI-20 também avançou 1,35%, a 4.842,58 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires)