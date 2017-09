Bolsas da Europa fecham em alta, com investidores aguardando decisão do Fed

Os mercados acionários europeus fecharam em alta nesta terça-feira, 19, com os investidores à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), mantendo o tom positivo visto no dia anterior. O índice pan-europeu Stoxx-600 fechou em alta de 0,04% (+0,16 ponto), em 382,11 pontos.

Na quarta-feira, 20, o Fed divulga sua decisão de política monetária. Apesar de analistas não esperarem por uma elevação nas taxas de juros nesse encontro, é esperado que o banco central anuncie quando irá começar a enxugar os ativos que adquiriu devido à crise financeira de 2008.

No Reino Unido, a crise no governo da primeira-ministra britânica, Theresa May, vem crescendo à medida que avançam as negociações da saída do país da União Europeia (Brexit). De acordo com o jornal The Telegraph, o ministro de Relações Exteriores britânico, Boris Johnson, pode deixar a administração antes do fim de semana se May se opuser às demandas exigidas por ele em relação ao Brexit.

A libra ganhou força durante a manhã, sendo cotada acima de US$ 1,35. Mesmo assim, o índice FTSE-100 fechou em alta, de 0,30%, aos 7.275,25 pontos. Entre os bancos, o Barclays subiu 0,45%, o Lloyds avançou 1,07% e o Royal Bank of Scotland (RBS) ganhou 1,03%.

O índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, abandonou as perdas registradas ao longo do pregão e fechou em alta de 0,02%, aos 12.561,79 pontos. A quase estabilidade ocorreu mesmo após o instituto ZEW informar que o índice de expectativas econômicas da Alemanha avançou de 10 em agosto para 17 em setembro. O resultado veio bastante acima do esperado por analistas consultados pelo Wall Street Journal, de alta a 12,7. Entre as ações mais negociadas, a Deutsche Telekom teve expansão de 3,12% e a Deutsche Lufthansa subiu 2,01%.

Em Milão, o índice FTSE-Mib fechou na máxima, em alta de 0,27%, aos 22.425,42 pontos. A Telecom Itália limitou o movimento, ao fechar em baixa de 1,77%. No entanto, o Intesa Sanpaolo ganhou 0,41% e o Banco BPM avançou 0,43%.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 subiu 0,16%, aos 5.237,44 pontos. A Total fechou em alta de 0,52% após anunciar dias aquisições como parte de uma estratégia para ampliar a produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis e atuar em eficiência energética. Os bancos, no entanto, limitaram a alta, com o Société Générale caindo 1,20% e o Crédit Agricole recuando 0,83%.

O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em alta de 0,39%, aos 10.378,40 pontos; já na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 avançou 0,37%, aos 5.302,89 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires)

