Bolsas da Europa fecham em alta, beneficiadas por indicadores favoráveis

As bolsas europeias fecharam em alta nesta sexta-feira, 1º de setembro, beneficiadas por indicadores locais e da China. No meio do pregão, os ganhos foram limitados pela alta do euro ante o dólar, provocado após a publicação dos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, movimento que foi revertido depois de indicadores positivos da atividade industrial do país. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,60%, aos 376,14 pontos.

A nova série de índices de gerentes de compras (PMIs) industriais da Europa foi bastante positiva, com o indicador da zona do euro avançando de 56,6 em julho para 57,4 em agosto e apontando expansão mais acentuada da produção manufatureira do bloco. Em destaque, o PMI industrial da Alemanha subiu para 59,3 em agosto, enquanto o do Reino Unido aumentou para 56,9.

Além disso, uma pesquisa da IHS Markit com a Caixin Media confirmou que a indústria chinesa ganhou força, o que estimulou as economias europeias e concedeu nova rodada de ganhos às mineradoras com sede no Reino Unido. O índice FTSE 100 fechou em alta de 0,11%, aos 7.438,50 pontos. Na semana, a alta acumulada foi de 0,50%.

Na metade do pregão, no entanto, a alta dos índices foi limitada pelo relatório de emprego dos EUA (payroll), que mostrou desaceleração em agosto em relação a julho, penalizando o dólar e fazendo o euro subir. Contudo, dados positivos da atividade industrial do país que saíram algumas horas depois inverteram o movimento do câmbio e deram novo fôlego às praças europeias.

Nesse cenário, Frankfurt fechou em alta de 0,72%, aos 12.142,64 pontos. No acumulado da semana, no entanto, o índice registrou queda de 0,21%. Já em Paris, o CAC 40 subiu 0,74%, aos 5.123,56 pontos, com avanço semanal de 0,37%.

Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,25%, para 10.325,50 pontos, mas acumulou queda de 0,19% na semana. Milão avançou 0,87%, aos 21.858,56 pontos, e teve alta acumulada de 0,52% semanal. Lisboa ganhou 0,75%, chegando aos 5.195,28 pontos, e acumulou alta de 0,57%.

Veja Também

Comentários