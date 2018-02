Bolsas da Europa estendem ganhos de NY e fecham em alta, ajudadas por balanços

Em Londres, o bom humor das petroleiras somou-se à queda da libra ante o dólar, algo que costuma trazer impacto positivo nas exportadoras - Foto: Jornal Econômico Portugal

As principais bolsas europeias fecharam em alta nesta sexta-feira, 16, estendendo os ganhos dos índices de Nova York na véspera e ajudadas por balanços corporativos e pelo setor de energia.

Depois de fechar em alta firme pela quinta vez consecutiva na sessão de ontem, Wall Street ditou o ritmo dos negócios na Europa nesta sexta-feira, enquanto parte dos mercados asiáticos permanece fechada devido ao ano-novo lunar. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 1,09%, para 380,60 pontos.

As bolsas europeias ainda tiveram fôlego adicional proveniente dos resultados trimestrais da Eni, da EDF e da Renault, que fizeram os papéis das companhias saltarem. A Eni informou que teve lucro líquido de 2,10 bilhões de euros (US$ 2,62 bilhões) no quarto trimestre, beneficiada pelo aumento no preço do petróleo e pelo crescimento das vendas em várias de suas divisões. O papel fechou em alta de 0,95% em Milão, enquanto o índice FTSE Mib subiu 1,34%, aos 22.797,88 pontos.

Em Paris, a ação da EDF avançou 4,64%, após a companhia estatal do setor de energia elétrica registrar lucro líquido de 3,17 bilhões de euros (US$ 3,98 bilhões) no ano passado, comparando-se com 2,85 bilhões de euros no ano anterior. O setor de energia como um todo ainda se aproveitou da alta dos preços do petróleo, que se firmou no campo positivo nesta sexta-feira após uma semana volátil.

Ainda na França, a Renault informou que seu lucro líquido avançou a 5,11 bilhões de euros (US$ 6,38 bilhões) no ano passado, acima dos 3,42 bilhões de euros de 2016. A receita subiu 15% na mesma comparação, a 58,77 bilhões de euros, e as vendas de carros tiveram alta de 8,5%, a 3,8 milhões de veículos. A ação subiu 2,05% em Paris. A bolsa de Paris subiu 1,13%.

Em Londres, o bom humor das petroleiras somou-se à queda da libra ante o dólar, algo que costuma trazer impacto positivo nas exportadoras. Nem o dado fraco sobre as vendas no varejo do Reino Unido foi capaz de prejudicar a bolsa, que fechou em alta de 0,83%, aos 7.294,70 pontos.

Entre outras bolsas europeias, Frankfurt subiu 0,86%, para 12.451,96 pontos; Madri avançou 1,21%, para 9.832,10 pontos; e Lisboa ganhou 0,76%, aos 5.505,43 pontos.