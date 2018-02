Bolsas da Europa ecoam tombo na véspera de NY e fecham em queda forte

Assim, as bolsas europeias já começaram o pregão com quedas superiores a 2% e manteve-se neste nível de recuo durante boa parte da sessão - Divulgação

As principais bolsas da Europa encerraram o pregão desta terça-feira, 6, em forte queda, pressionadas pelo movimento de liquidação observado na véspera em Nova York. O índice pan-europeu Stoxx-600 teve queda de 2,41%, para 372,79 pontos.

A correção dos mercados acionários da véspera em Nova York teve continuidade nas bolsas europeias nesta terça-feira. Em um movimento disparado aparentemente sem catalisador que não o temor em relação à subida da inflação nos países centrais, o índice Dow Jones chegou a cair 6% no pior momento da sessão na segunda-feira.

Assim, as bolsas europeias já começaram o pregão com quedas superiores a 2% e manteve-se neste nível de recuo durante boa parte da sessão. O fortalecimento do câmbio assustaram ainda os operadores de bolsas, ao prejudicar o desempenho de ações de companhias exportadoras.

"Não há dúvida de que estamos vendo o apetites de risco sendo desafiado esta semana, com os investidores tentando verificar até quando vai o mergulho das ações", escreveu o analista do banco inglês IG Joshua Mahony, em relatório enviado a clientes.

Na opinião dele, os mercados europeus estão mais pessimistas que os americanos, e isso se reflete nos movimentos vistos durante o dia. Enquanto as bolsas europeias caíram fortemente, os mercados americanos exibiam leves altas.

A Bolsa de Frankfurt encerrou em 12.392,66 pontos (-2,32%), a de Madri recuou para 9.810,00 (-2,53%), a de Milão terminou em 22.237,01 pontos (-2,08%) e a de Lisboa caiu para 5.326,25 pontos (-1,46%).

Entre os balanços divulgados nesta terça-feira, os resultados também decepcionaram. A petroleira britânica BP anunciou prejuízo com custo de reposição de 583 milhões no quarto trimestre de 2017, revertendo lucro de US$ 72 milhões obtido em igual período do ano anterior, e as ações negociadas na Bolsa de Londres caíram 1,46%.

Já o BNP Paribas informou lucro líquido de 1,43 bilhão de euros, nível 1,1% menor que o ganho apurado em igual período do ano anterior. O resultado veio um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 1,46 bilhão de euros no último trimestre. Os papéis cederam 3,26% em Paris.

A Bolsa de Londres fechou em queda aos 7.141,40 pontos (-2,64%) e a de Paris terminou em 5.161,81 pontos (-2,35%).