Bolsas a Europa fecham em alta, de olho em dados e em discurso do BoE

As bolsas europeias fecharam em alta nesta sexta-feira, 29, pós alguns indicadores importantes na região. Além disso, o presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Mark Carney, sinalizou que uma elevação de juros está mais perto no Reino Unido.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,32%, a 387,59 pontos. Na comparação semanal, houve ganho de 1,14%.

Na agenda de indicadores, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 1,5% em setembro, na comparação com igual mês de 2016, repetindo a variação de agosto. Analistas previam 1,6%, mas a leitura acabou ainda mais distante da meta de quase 2% do Banco Central Europeu (BCE), o que pode levar a instituição a ter ainda mais cautela quando for começar a retirar seus estímulos.

No Reino Unido, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,5% no segundo trimestre, segundo revisão de hoje, um pouco abaixo da alta de 1,7% antes calculada. Na Alemanha, as vendas no varejo tiveram queda de 0,4% no mês de agosto, após ajustes.

Carney, por sua vez, afirmou que o BoE provavelmente elevará sua taxa básica de juros, caso a economia mantenha o ritmo atual. A libra, porém, perdeu força durante o pregão, o que é positivo para as companhias exportadoras do Reino Unido.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,68%, em 7.372,76 pontos. Na comparação semanal, o índice subiu 0,85%. Lloyds teve ganho de 0,76% e Barclays avançou 0,60%, entre os bancos. No setor de mineração, Anglo American e Antofagasta subiram 2,64% e 2,21%, respectivamente.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,98%, a 12.828,86 pontos, e na semana teve ganho de 1,88%. E.ON se destacou e subiu 2,31%, entre as mais negociadas, e Deutsche Bank avançou 1,81%. Commerzbank teve alta de 1,50%.

Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 avançou 0,68%, chegando a 5.329,81 pontos. Na semana, o CAC-40 avançou 0,68%. Total subiu 0,51% e Orange ganhou 0,29%, mas Électricité de France recuou 3,25%. BNP Paribas subiu 0,86%.

O índice FTSE-MIB, da bolsa de Milão, fechou com ganho de 0,48%, a 22.696,32 pontos. Na semana, o índice ganhou 0,73%. Intesa Sanpaolo subiu 0,20% e Enel avançou 1,09%, enquanto Fiat teve ganho de 2,09%.

Na bolsa de Madri, o índice IBEX-35 teve alta de 0,51%, a 10.381,50 pontos. O IBEX-35 avançou 0,74% na comparação semanal. Entre os bancos espanhóis, Santander, BBVA e CaixaBank subiram 0,29%, 1,11% e 0,09%, respectivamente, mas Banco de Sabadell recuou 0,11%. Iberdrola teve alta de 0,55%, no setor de energia.

Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 0,63%, a 5.409,58 pontos, e na semana ganhou 1,87%. Banco Comercial Português subiu 0,53% e Altri ganhou 3,91%, enquanto Galp Energia recuou 0,60%. (Com informações da Dow Jones Newswires)

