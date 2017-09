Bolsa quebra recorde e chega a 76 mil pontos

A Bolsa testou na manhã desta segunda-feira, 18, novo patamar, dos 76 mil pontos, sustentada pelo apetite firme dos investidores e contrariando a previsão de uma primeira etapa sem grandes variações em razão do vencimento de opções sobre ações. Trata-se de nova marca histórica, embora o fôlego tenha diminuído ao fim da manhã.

O estímulo positivo para o índice veio do cenário internacional, onde as bolsas registram ganhos, amparadas pela expectativa de manutenção dos juros nos Estados Unidos pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na reunião desta semana, a despeito da chance de anúncio do início da redução do balanço da instituição.

No câmbio, a direção também é dada pelo exterior. O dólar sobe ante o real, refletindo os ganhos da moeda ante emergentes e ligadas a commodities no mercado internacional.

Em resposta à desvalorização mais acentuada do petróleo, que perde ao redor de 1%, chegou a superar R$ 3,13, na máxima.

