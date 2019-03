Bolsa fecha quinta-feira em alta e dólar recua

A Bolsa de Valores fechou esta quinta-feira (28) em alta de 2,7%, com 94.388 pontos. Assim que abriu, às 10h, a Bolsa registrava 91.897 pontos. Após leve queda, os índices se recuperaram e ficaram estáveis até o fechamento, às 17h21. O dólar comercial fechou em queda, valendo R$ 3,9174. A moeda norte-americana tinha aberto o dia a R$ 3,9894. A variação foi de -0,938%.

A Eletrobras registrou alta de 7,13 pontos, a segunda maior do dia, com ações valendo R$ 35,89. Ontem (27), o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, defendeu a capitalização da estatal, maior empresa de energia da América Latina.

Já a JBS registrou a quarta maior alta da Bolsa, crescendo 5,81%, com ações valendo R$ 15,47. A maior baixa registrada no dia foi da Vale. A empresa de mineração registrou queda de 0,6%, com ações valendo R$ 49,30. Três barragens da mineradora localizadas em Minas Gerais entraram em alerta máximo para risco de rompimento.