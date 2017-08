Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa e dólar tem alta nesta manhã

A Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F Bovespa) opera em baixa e o dólar em alta, na manhã de hoje (22). Por volta das 10h, o dólar comercial era vendido a R$ 3,28 e a bolsa caía 0,94%, a 62.049,34 pontos.

Na última sexta-feira (19), a moeda norte-americana encerrou o pregão cotada a R$ 3,26 na venda, com queda de 3,9% em relação à quinta-feira (18), primeiro dia de funcionamento do mercado após a divulgação, pelo jornal O Globo, de parte da delação do empresário Joesley Batista, dono da JBS.

O Ibovespa encerrou a semana passada com recuperação de parte das perdas de quinta-feira (queda de 8,8%). No último pregão da semana, houve alta de 1,69%, com 62.639 pontos.

Veja Também

Comentários