Bolsa de Mumbai fecha em nível recorde, graças a setores automotivo e financeiro

A principal bolsa da Índia, a de Mumbai, fechou em nível recorde nesta terça-feira, impulsionada por ações dos setores automotivo e financeiro.

Índice que reúne as ações mais negociadas em Mumbai, o S&P BSE Sensex avançou 0,5% hoje, atingindo o nível inédito de 39.056,65 pontos. Destacaram-se Tata Motors (+8,4%), Tata Consultancy (+2,4%) e Bajaj Finance (+2,3%).

No último mês e meio, o mercado acionário indiano tem acumulado ganhos robustos com a entrada de forte fluxo de capital estrangeiro e expectativas de que o banco central do país corte juros. O RBI, como é conhecido o BC indiano, anuncia decisão sobre juros na quinta-feira (04). Fonte: Dow Jones Newswires.