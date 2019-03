Bolsa cai e dólar fecha em R$ 3,80

A Bolsa de Valores caiu para o menor nível em duas semanas e a moeda norte-americana interrompeu uma sequência de quedas. O dólar comercial encerrou esta -feira (21) vendido a R$ 3,80, com alta de R$ 0,034 (+0,9%).

A divisa voltou a subir depois de quatro sessões seguidas de quedas. Desde a última -feira (15), o dólar vinha caindo consistentemente.

Além da prisão do ex-presidente Temer, as negociações foram marcadas pelos desdobramentos de fatos do dia anterior. (20),o governo enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei que reforma a Previdência dos militares e reestrutura as carreiras das Forças Armadas, e o Banco Central manteve a Selic (juros básicos da economia) em 6,5% ao ano. No exterior, o Federal Reserve (Fed), Banco Central dos Estados Unidos, não mexeu nos juros da maior economia do planeta.

O dia também foi marcado pelo nervosismo no mercado de ações. O Ibovespa, índice da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), encerrou o dia aos 96.729 pontos, com recuo de 1,34%. Essa foi a terceira sessão seguida de queda no indicador, que fechou no menor nível desde ço (95.365 pontos).