Vendas no Dia das Crianças crescem 3,1% em 2019

As vendas do comércio para o Dia das Crianças, em 2019, cresceram 3,1% em comparação a 2018 - Foto: Agência Brasil

As vendas do comércio para o Dia das Crianças, em 2019, cresceram 3,1% em comparação a 2018, divulgou a Boa Vista. A alta ocorreu na esteira da inflação em queda, do aumento das concessões de crédito e dos resgates dos recursos do FGTS, apesar do desemprego elevado e do fraco crescimento da renda.

O crescimento das vendas no Dia das Crianças deste ano é o maior desde 2013.

O Dia das Crianças também registrou o melhor desempenho do ano em relação às demais datas comemorativas. Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais registraram crescimento respectivo das vendas de 1,7%, 1,4% e 1,2%, na comparação com 2018.

O volume de vendas para esta data foi baseado em uma amostra de consultas realizadas no período de 6 a 12 de outubro de 2019, e comparadas às consultas realizadas no mesmo período de 2018.