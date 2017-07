Boa Vista: vendas do varejo têm queda de 3,2% no 1º semestre ante 1º semestre/16

As vendas do varejo apresentaram queda de 3,2% nos seis primeiros meses do ano em comparação ao período equivalente de 2016, apontou o Indicador do Movimento do Comércio da Boa Vista SCPC. Já no acumulado dos últimos 12 meses encerrados em junho, o indicador apresenta retração de 3,0% frente aos 12 meses antecedentes.

A Boa Vista aponta que desde de novembro do ano passado o indicador vem "gradualmente se recuperando" na análise de 12 meses, mesmo que numa intensidade menor do que a antecipada. "Contudo, para as próximas aferições aguardam-se resultados mais otimistas, uma vez que os efeitos da redução de juros iniciada no 3º trimestre de 2016 devem ser observados com maior intensidade, assim como uma melhoria dos níveis de renda e a continuidade da redução do nível de preços, entre outros fatores", aponta a entidade, em nota.

Já na análise mensal ante o resultado de maio, com ajuste sazonal, a variação ficou positiva em 2,1%. Desconsiderados os efeitos sazonais, o segmento de Móveis e Eletrodomésticos apresentou alta de 5,1% em junho, mas em 12 meses o dado ainda ficou negativo em 3,3%.

As vendas de Tecidos, Vestuários e Calçados avançaram 0,3% na margem sem efeitos sazonais. Na análise de 12 meses da série sazonal, houve recuo de 7,8%. Em Supermercados, foi apurado avanço de 0,8% na margem dessazonalizada e recuo de 1,4% em 12 meses, sem ajuste sazonal.

Já o segmento de Combustíveis e Lubrificantes, houve crescimento mensal de 0,8% considerando dados dessazonalizados, porém queda de 3,7% na série de 12 meses sem ajuste.

Veja Também

Comentários